Forza Italia: Manconi ancora portavoce

ALGHERO - Ferdinando Manconi, l'agronomo sassarese di casa ad Alghero, è saldamente a capo della locale sezione di Forza Italia, e conserva il delicato ruolo di "portavoce". La doverosa precisazione segue l'errata indicazione riportata dal Quotidiano di Alghero, che sbagliando, lo aveva definito in alcuni pezzi giornalistici (l'ultimo proprio nell'intervista di giovedì [



Nel raccontare le frenetiche trattative e le guerre interne alla coalizione di Centrodestra per la leadership alle elezioni di giugno infatti, Alguer.it aveva sottolineato come ai tavoli il suo ruolo fosse costantemente ricoperto da Andrea Delogu e Gianfranco Russino. Ma si trattava solo di una scelta interna, una vera e propria strategia come conferma il diretto interessato.



La precisazione, infatti, arriva direttamente dal quartier generale forzista. A rappresentare il partito nei momenti più delicati e turbolenti, semplicemente «gli uomini più esperti ed autorevoli per questa fase dei tavoli» sottolinea lo stesso Ferdinando Manconi, che precisa: «non mi pare di aver mai comunicato le mie dimissioni dall'incarico affidatomi dall'intera assemblea».



