Dinamo, abbonamenti play-off

SASSARI - La Dinamo Banco di Sardegna ha annunciato la partenza della campagna abbonamenti per il campionato LBA 2019-2020. A partire da oggi (venerdì 17 maggio), ed entro venerdì 28 giugno, gli abbonati al campionato potranno esercitare il diritto di prelazione sui propri posti. Sarà possibile regolarizzare il pagamento fino a martedì 30 luglio 2019.



Nella stagione del sessantesimo anniversario della sua fondazione la Dinamo Banco di Sardegna vuole celebrare questo compleanno speciale con l’emissione della card abbonamento che ricorda la nascita del club e la tanta strada fatta a partire da quel campetto in cemento nella scuola di San Giuseppe passando per i momenti straordinari che hanno portato i colori biancoblu a tingersi del tricolore e alla conquista del primo trofeo europeo, accolto due settimane fa in una bacheca dove lo aspettavano due Coppa Italia, una Supercoppa e una coppa scudetto Under 18 Élite.



Gli abbonati al campionato in corso che intendono confermare il proprio abbonamento per la prossima stagione potranno esercitare il diritto di prelazione. Un’occasione vantaggiosa per i tifosi affezionati, che possono così mantenere il loro posto per la regular season e garantirsi la prelazione per il primo turno degli eventuali playoff 2019-2020. Per tutti, vecchi e nuovi abbonati, un risparmio medio di oltre due partite rispetto a chi acquista il biglietto di volta in volta per le singole gare. Gli abbonati beneficeranno inoltre durante l’anno di sconti e offerte speciali nei Dinamo Store dell’isola e locali biancoblu.



Come esercitarla. Il diritto di prelazione dovrà essere formalizzato compilando il modulo disponibile presso la segreteria Dinamo, in via Nenni 2/22 (orari: 10-13; 16:30-19), oppure collegandosi al sito ufficiale Dinamo. La consegna/invio del modulo di prelazione dovrà avvenire entro le ore 19:00 di venerdì 28 giugno. Trascorso questo termine, la segreteria Dinamo procederà alla verifica dei posti non confermati e all'eventuale apertura di una campagna per nuovi abbonamenti. Chi alla data di scadenza indicata non avrà formalizzato la propria scelta, con le modalità sopraindicate, perderà il diritto al rinnovo della tessera annuale per il proprio posto. Il costo dell'abbonamento in tutti i settori è stato adeguato (con costo della singola partita invariato), sulla base delle due gare in più nel calendario del prossimo campionato LBA che sarà a 18 squadre, e la scadenza per il pagamento del rinnovo è fissata entro martedì 30 luglio 2019.