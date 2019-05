Condividi | S.O. 22:23 E’ l’Accademia olearia di Alghero a vincere la quarta edizione del concorso Ozzu sardu, promosso da Coldiretti Nord Sardegna. L’azienda agricola algherese, che fa incetta di premi a tutti i livelli, si conferma una delle leader nel settore Ozzu sardu 2019 all´Accademia di Alghero



ALGHERO - E’ l’Accademia olearia di Alghero a vincere la quarta edizione del concorso Ozzu sardu, promosso da Coldiretti Nord Sardegna con il patrocinio del Comune di Sassari e la collaborazione della Camera di Commercio del Nord Sardegna e Appos, l’organizzazione dei produttori degli olivicoltori. L’azienda agricola algherese, che fa incetta di premi a tutti i livelli, si conferma una delle leader nel settore. E’ un azienda all’avanguardia che sta innovando sia nei metodi di trasformazione che nel chiudere la filiera trasformando quelli che sono degli scarti in risorsa. Certifica circa l’80% della produzione Dop (rappresenta circa il 60% della produzione Dop sarda).



L’accademia olearia si è aggiudicata il primo e secondo posto nella categoria oli extravergine di oliva riservata alle aziende agricole con, rispettivamente, il Gran riserva fruttato verde e con il monocultivar Bosana. A ritirare il premio è stato Alessandro Fois che conduce l’azienda insieme al padre Giuseppe e al fratello Antonello. Al terzo posto si è classificata la cooperativa Valle del Cedrino con Costa degli olivi Dop Sardegna. La categoria Hobbisti invece se l’è aggiudicata Gian Mario Fais di Usini, al secondo posto si è classificato l’olio extravergine di Giovanna Porcu di Alghero ed al terzo Michelino Cugurra di Florinas. Le menzioni speciali sono andate invece all’azienda agricola Giuseppe Brozzu di Castelsardo per il Miglior olio biologico ed ancora alla Accademia olearia per il miglior olio monocultivar Bosana.



