Porto Torres: festa e notte europea a Turris Libisonis

Musei come hub culturali: il futuro della tradizione. Ritorna sabato 18 maggio 2019 la quarta Edizione della Festa dei Musei che propone, per l’occasione, un ricco calendario di iniziative e attività aperte al pubblico nei musei, complessi monumentali, aree e parchi archeologici.

La sera di sabato molti istituti aderiranno, inoltre, alla quindicesima edizione della Notte Europea dei Musei, con tre ore di apertura straordinaria serale e ingresso al costo simbolico di 1 euro.



Il Polo museale della Sardegna propone una serie di eventi che avvicineranno il pubblico alla bellezza e conoscenza delle collezioni e delle aree archeologiche. Nell'area archeologica di Turris Libisonis, per l’evento il museo coniuga la Giornata internazionale dei Musei con il Maggio dei libri promossa dal Centro per il Libro e la lettura del MiBAC e organizza due appuntamenti differenti.



Alle 16 verranno eseguite letture e attivato un laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni dal titolo "Il Museo delle mie cose". Attraverso la lettura dei due libri prescelti e seguendo le avventure dei protagonisti, i bambini scopriranno cosa sia un museo e proveranno a progettarne uno proprio. Aperto a un massimo di 15 bambini con prenotazione obbligatoria.



Alle 18 letture itineranti alla scoperta dell'antica colonia romana dal titolo Cronache da Turris. I visitatori, attraverso la lettura di una serie brani tratti dal libro Rapidum dell'autore sardo Vindice Lecis, a cui seguiranno brevi approfondimenti storico-archeologici, verranno accompagnati alla scoperta dell'antica Colonia di Turris Libisonis e delle abitudini dei suoi antichi abitanti. L'iniziativa nasce in collaborazione con il Comune di Porto Torres, Assessorato alla Pubblica Istruzione, Turismo, Cultura, Spettacolo e Sport, Biblioteca Comunale Porto Torres, e con la società cooperativa Comes. L'ingresso per l'evento sarà gratuito mentre dalle 18 alle 21 sarà al costo simbolico di 1 euro.