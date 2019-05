Condividi | 23:50 La città di Alghero sceglie il suo futuro. In questa pagina tutti i nomi dei candidati a ricoprire e rinnovare la carica di Consigliere comunale. Nella prima giornata utile, sono soltanto quattro le liste regolarmente presentate. Corsa al voto ad Alghero

Ecco tutte le liste protocollate



Sono soltanto 4 le liste elettorali protocollate in Comune ad Alghero nella prima giornata utile. Movimento 5 Stelle, "X Alghero con Mario Bruno", Pro Sardinia - Unione di Centro" e "Sinistra in Comune". Ci sarà tempo fino alle ore 12 di sabato per candidarsi. Successivamente i plichi saranno inoltrati alla competente Commissione elettorale circoscrizionale per le verifiche di ammissibilità e gli adempimenti di legge.



Candidato Sindaco Roberto Ferarra



MOVIMENTO 5 STELLE





Candidato Sindaco Mario Conoci



PRO SARDINIA - UNIONE DI CENTRO

Raffaele Salvatore (noto Lelle), Antonina Ansini (nota Nina), Pierre Cappai, Giovanna Carboni, Pierangela Carboni, Marisa Castellini, Giovanni Antonio Cecconello (noto Gianni), Giovanni Cherchi (noto Gianni), Antonio Delrio, Carmela Demuru, Anna Maria Dettori, Mauro Dinapoli, Massimiliano Fadda (noto Massimo), Donatella Marino, Emanuela Muglia, Anna Mura, Gabriele Mura, Antonio Nuvoli, Bruno Pais (noto Gambella), Mauro Ruiu, Alessio Salis, Francesco Silanos (noto Franco), Federica Spano, Marco Tusacciu.





Candidato Sindaco Mario Bruno



PER ALGHERO

Antonio Cesare Alloro (noto Antonello), Elisabetta Boglioli, Raimondo Cacciotto, Massimiliano Cadeddu, Raffaele Cadinu, Stefano Campus, Emanuele Canu, Gaetano Carboni, Francesca Carta (nota Franca), Angelo Casule, Gabriella Esposito, Giuseppe Angelo Fadda (noto Giuseppe), Marina Millanta, Nicola Nieddu, Mario Nonne, Andrea Francesco Oliva, Antonello Pais, Albertina Piga, Ornella Piras, Maria Antonietta Salis, Giancarlo Saltieri (noto Gabetti), Giuseppina Sanna (nota Giusi), Gerolamo Pietro Mario Sartore (noto Pietro), Luciano Solinas.



SINISTRA IN COMUNE

Giusy Piccone, Maria Graziella Serra, Mariacristina Branca, Franco Cano, Tonino Carboni, Ignazio Chessa, Antonella Congiu, Grazia Maria Cossu, Valdo Di Nolfo, Francesco Lai, Domenico Minas, Gabriel Navarro Tilloca, Daniela Nieddu, Morgana Oliva, Stefano Pinna, Antonella Piga, Luca Pretti, Alessandro Sanna, Alice Scognamillo, Fabrizio Simonic, Luana Simula, Franco Sotgiu, Silvia Tiloca, Zaira Zingone.



articolo in aggiornamento



