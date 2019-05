Condividi | S.O. 9:00 Le iscrizioni al Trofeo Onda Blu si chiuderanno alle 19.30 di sabato 18 maggio. Il briefing per gli equipaggi è fissato alle ore 10 e la partenza sulle boe a mezzogiorno di domenica 19 maggio. In serata, alle 19 la premiazione in sede Vela: trofeo Onda Blu e memorial Caula



ALGHERO - Dopo la prima delle regate del Campionato Vento dell’Alguer 2019 organizzato dalla Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana, con la collaborazione del Consorzio Porto di Alghero, a guidare le classifiche ORC sono "Vitamina" di Antonello Casu nella categoria “Gran crociera ” e "Corto Maltese" di Maurizio Sabia nella categoria “Crociera Regata”. Un riconoscimento speciale a "Luna Storta", unica tra le classi ORC dell’Area NW a presentarsi al IV Trofeo Depaolini la scorsa domenica a Stintino.



Costretta per mancanza di concorrenti della propria categoria a iscriversi alla veleggiata ha vinto il Trofeo Depaolini 2019. Nel trofeo Onda Blu, IX Memorial Marco Caula, in programma domenica 19 maggio, non avranno gioco facile a confermare il proprio primato, pressate da vicino da concorrenti come "Surprise" di Marco Spanu e "L’altra Luna" di Brunello Dessì. In gioco c’è anche la posizione nella Ranking List per l’ammissione al Campionato Zonale ORC 2019 II Zona FIV.



Sono dunque presenti tutti gli ingredienti necessari a rendere contese e importanti le prove che il Comitato di Regata traccerà davanti ai Bastioni di Alghero in condizioni meteo previste di vento moderato. Molto avvincente e partecipata la sfida nella nuova veleggiata a rating Fiv lanciata dalla Federazione Italiana Vela per promuovere la partecipazione alle regate di vela d’altura. Dopo la prima giornata, guidano la classifica di questa classe speciale, "Datenandi" di Stefano Maccioccu, "Mau One" di Giuseppe Dessì e "Day Dream" di Carmelo Murgia.



Su "Datenandi" saranno imbarcati gli studenti del liceo Azuni che partecipano al progetto Mariniamo la Scuola. Le iscrizioni al Trofeo Onda Blu si chiuderanno alle 19.30 di sabato 18 maggio. Il briefing per gli equipaggi è fissato alle ore 10 e la partenza sulle boe a mezzogiorno di domenica 19 maggio. In serata, alle 19 la premiazione in sede.