MayorAlghero: la prima rimane Esposito

23:40 «Parole indegne, il sindaco quereli» «Diffamata la città». Primo scontro tra candidati ad Alghero, col rischio querela alle porte. Il duro attacco di Camerada (Fi) che parla di «amministrazione clientelare» provoca la ferma reazione di Raffaele Cadinu: «l´onesta e l´integerrima azione in tanti anni di politica e servizio del Primo cittadino è stata abbondantemente ed elegantemente dimostrata in tutte le sedi»

video 16/5/2019 Tedde ci mette la faccia e rilancia. «Ecco la squadra carrarmato» Per l´ex sindaco di Alghero una delle conferenze stampa più difficili della sua carriera. «Messo di lato» Camerada e sconfitta di netto la linea Azzurra, i vertici locali ritirano sull´osteggiato Mario Conoci. Le parole di Marco Tedde e Ferdinando Manconi

video 18:30 Camerada si rialza e va all´attacco «Per favore, l´unico modo per vincere è votare il nostro sindaco». Nunzio Camerada in occasione della conferenza stampa di Forza Italia si ricarca dopo settimane difficili, chiede il massimo impegno per la campagna elettorale e sferra un duro (e gratuito) attacco all´indirizzo del sindaco in carica, Mario Bruno: «Per sconfiggere la politica forsennata e clientelare l´unico modo è votare Conoci». Le immagini sul Quotidiano di Alghero.

23:50 Corsa al voto ad Alghero. Ecco tutte le liste protocollate La città di Alghero sceglie il suo futuro. In questa pagina tutti i nomi dei candidati a ricoprire e rinnovare la carica di Consigliere comunale. Nella prima giornata utile, sono soltanto quattro le liste regolarmente presentate.

17/5/2019 Mario Bruno apre via la Marmora In occasione delle elezioni del 16 Giugno, il Primo cittadino di Alghero è sostenuto dal Centrosinistra con tre liste che includono le anime ambientaliste e civiche. Martedì la conferenza stampa

9:04 Conoci sindaco, FdI soddisfatti «Il nostro ruolo sarà certamente un ruolo attivo e vorremo, con i nostri alleati e con la sapiente regia del nostro sindaco svolgere la nostra parte per costruire un futuro più solido per Alghero e per i suoi cittadini»

16/5/2019 Alghero: Ferrara (M5s) presenta la squadra Sabato sera, la sala conferenze di San Francesco ospiterà la presentazione ufficiale della lista del Movimento 5 stelle per le Elezioni amministrative di Alghero in programma domenica 16 giugno

23:00 Forza Italia: Manconi ancora portavoce La precisazione arriva direttamente dal quartier generale forzista: Nonostante la prolungata assenza nei tavoli per le lunghe trattative per la scelta del candidato ad Alghero, il ruolo di portavoce locale è di Ferdinando Manconi

15/5/2019 Per Conoci lasciapassare unanime Conoci e il Psd´Az regolano le ultime resistenze e ottengono il via libera da tutti i partiti della coalizione. L´ultimo a firmare l´Udc di Antonello Usai. Con la resa odierna, finisce l´era-Tedde ad Alghero

video 11:28 Ferrara in gioco per MayorAlghero Il candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle si mette in gioco per cambiare la politica. «L´ho sempre subita, ma non possiamo pensare che gli altri risolvano i problemi. Dobbiamo metterci in gioco». Parole di Roberto Ferrara, da cinque anni consigliere di opposizione ad Alghero ed oggi candidato Pentastellato.

video 15/5/2019 Conoci in cattedra per MayorAlghero «Il primo dovere della politica, a tutti i livelli, è l´ascolto». Mario Conoci per MayorAlghero: la prima volta in consiglio a 30 anni, poi una lunga militanza in movimenti e partiti. Il portacolori del Psd´Az batte la ferrea concorrenza, vince la resistenza degli alleati e stacca il biglietto per la candidatura alla carica di sindaco di Alghero. Con la sua lunga esperienza politica e amministrativa si rivolge ai giovani: ho la fortuna di avere un figlio di 19 anni e penso che vadano coinvolti e ascoltati di più. Poi il pensiero agli animali: sono gli esseri più deboli e come le persone indifese vanno protette.

17/5/2019 Bufera su Cagliari, niente elezioni per il M5s Revocato il simbolo del Movimento 5 Stelle al candidato cagliaritano delle elezioni in programma il 16 giugno, Alessandro Murenu. Post sessisti alla base del caos