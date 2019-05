Condividi | M.P. 13:30 A causa della pioggia non è stato possibile effettuare la disinfestazione prevista per oggi nel cimitero di via Balai. Pertanto l’attività è stata rinviata a lunedì 27 maggio Cimitero via Balai: chiusura 27 maggio



PORTO TORRES - A causa della pioggia non è stato possibile effettuare la disinfestazione prevista per oggi nel cimitero di via Balai. Pertanto l’attività è stata rinviata a lunedì 27 maggio. In quella giornata la struttura resterà chiusa al pubblico. PORTO TORRES - A causa della pioggia non è stato possibile effettuare la disinfestazione prevista per oggi nel cimitero di via Balai. Pertanto l’attività è stata rinviata a lunedì 27 maggio. In quella giornata la struttura resterà chiusa al pubblico.