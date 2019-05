Condividi | Red 17:44 Sala gremita e tanti applausi in occasione della presentazione della lista che sostiene Roberto Ferrara candidato sindaco alle Elezioni amministrative di domenica 16 giugno, ospitata lunedì sera dalla sala conferenze di San Francesco M5s Alghero: la città abbraccia i candidati



ALGHERO - «E' andata bene, c'era tanta gente e la sala era piena. Non è stato un incontro politico, ma un ritrovo di cittadini algheresi con cittadini algheresi. Di persone che vogliono fare il bene della loro città. Di persone che pensano che Alghero meriti di più».



E' un Roberto Ferrara entusiasta quello che commenta la presentazione della lista del Movimento 5 stelle Alghero, che lo sosterrà come candidato sindaco alle Elezioni amministrative di domenica 16 giugno. Presentazione ospitata sabato sera dalla sala conferenze di San Francesco e che ha visto tante persone riunirsi per un'Alghero più sorridente.



Alla presentazione della “squadra a 5 stelle”, erano presenti i deputati pentastellati Paola Deiana, Mario Perantoni e Lucia Scanu, il senatore Ettore Licheri ed il sindaco di Porto Torres Sean Wheeler. Apprezzato l'intervento di Donato Forcillo, candidato 5 stelle alle Elezioni Europee di domenica 26 maggio.



Nella foto: un momento della presentazione Commenti ALGHERO - «E' andata bene, c'era tanta gente e la sala era piena. Non è stato un incontro politico, ma un ritrovo di cittadini algheresi con cittadini algheresi. Di persone che vogliono fare il bene della loro città. Di persone che pensano che Alghero meriti di più».E' un Roberto Ferrara entusiasta quello che commenta la presentazione della lista del Movimento 5 stelle Alghero, che lo sosterrà come candidato sindaco alle Elezioni amministrative di domenica 16 giugno. Presentazione ospitata sabato sera dalla sala conferenze di San Francesco e che ha visto tante persone riunirsi per un'Alghero più sorridente.Alla presentazione della “squadra a 5 stelle”, erano presenti i deputati pentastellati Paola Deiana, Mario Perantoni e Lucia Scanu, il senatore Ettore Licheri ed il sindaco di Porto Torres Sean Wheeler. Apprezzato l'intervento di Donato Forcillo, candidato 5 stelle alle Elezioni Europee di domenica 26 maggio.Nella foto: un momento della presentazione