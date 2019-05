Condividi | S.O. 18:32 Ci sarà tempo ancora una settimana per visitare le foto vincitrici dell´Alghero Street Photography Awards presso l´ex Mercato ortofrutticolo di Alghero. Chiusura il 26 maggio 2019 Foto internazionali al Mercato di Alghero



ALGHERO - Successo di pubblico e di critica. Ci sarà tempo ancora una settimana per visitare le foto vincitrici dell'Alghero Street Photography Awards presso l'ex Mercato ortofrutticolo di Alghero, ma il dato è già incassato. Migliaia i visitatori e gli apprezzamenti per la mostra che racchiude gli scatti premiati dal contest giunto alla seconda edizione.



Ci sarà tempo fino alla giornata di domenica 26 maggio per visitare l'esposizione che ha già fatto il pieno di turisti da ogni parte d'Italia e d'Europa. Tra le fotografie premiate, anche l'autore Aspa 2019 , Móricz-Sabján Simon.



In esposizione "The Borsos family", il progetto che ha portato a primeggiare il fotografo ungherese. Si tratta di un un fotoreporter e documentarista pluripremiato che vive a Budapest. Dal 2016 è fotografo ufficiale del quotidiano economico ungherese Világgazdaság e della rivista mensile di affari Magazin. Tra il 2003 e il 2016 ha lavorato per Népszabadság, il più grande quotidiano politico indipendente ungherese, chiuso a ottobre 2016.