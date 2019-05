Condividi | M.P. 18:42 Tris di risultati positivi per l’equipaggio composto dal pilota Chicco Farci e il navigatore Maurizio Mocci. Insieme hanno conquistato il secondo Rally Parco Geominerario il 18 e 19 maggio nel Sud Sardegna Mocci e Farci: tris di vittorie Rally Parco Geominerario



PORTO TORRES - Tris di risultati positivi per l’equipaggio composto dal pilota Chicco Farci e il navigatore Maurizio Mocci di Porto Torres. Insieme hanno conquistato il secondo Rally Parco Geominerario svoltosi nelle giornate del 18 e 19 maggio nel Sud Sardegna.



Uno straordinario tris di risultati nella prima Classe N2, un terzo Gruppo N e un fantastico decimo posto assoluto che aggiunge maggiore valore. La gara inizia con un colpo di scena, una pioggia passeggera improvvisa e non prevista a pochi minuti dall’inizio della gara, il duo Farci-Mocci azzardano un montaggio gomme Rain che non tutti i piloti condividono ma che ripaga in termini cronometrici sopratutto nelle prime prove.



Nei restanti passaggi le prove speciali si asciugano e vengono montate le gomme da asciutto. L'abile guida del pilota Farci e il tempismo preciso del navigatore Mocci alle note fanno il resto.