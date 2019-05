Condividi | Red 21:06 Nella notte tra domenica e lunedì, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un 33enne, già noto alle Forze di Polizia, che stava tentando di introdursi in un bar cittadino Tentato furto: olbiese in manette



OLBIA – Nella notte tra domenica e lunedì, grazie alla telefonata al 112 da parte di un cittadino che ha avvisato la Centrale Operativa del Reparto Territoriale di Olbia, riferendo che qualcuno stava tentando di introdursi in un bar cittadino, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un 33enne olbiese, già noto alle Forze di Polizia, per tentato furto aggravato. E' stata determinante la rapidità dei militari del Pronto intervento, che hanno raggiunto in meno di 5' il luogo interessato, riuscendo a sorprendere l'uomo che era ancora intento a forzare la porta di ingresso del locale. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato nella propria residenza in regime di arresti domiciliari, in attesa della direttissima.