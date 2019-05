Condividi | Red 22:07 Venerdì 24 e sabato 25 maggio, in tutta Italia, i Consigli dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori organizzeranno eventi per promuovere la cultura del progetto e tantissimi studi apriranno le loro porte al pubblico Studi aperti Open ad Alghero



ALGHERO - Anche quest’anno, il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori ha organizzato la manifestazione “Studi Aperti (Open!)”. Venerdì 24 e sabato 25 maggio, in tutta Italia, i Consigli dell’Ordine organizzeranno eventi per promuovere la cultura del progetto e tantissimi studi apriranno le loro porte al pubblico. Nel 2018, oltre 40mila visitatori hanno partecipato agli eventi organizzati da più di 750 studi in novantadue province.



Il Consiglio dell’Ordine delle province di Sassari e Olbia-Tempio ha coinvolto la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro ed il Dipartimento di Architettura, design e urbanistica dell’Università degli studi di Sassari, con sede ad Alghero, nell’organizzazione di un’esposizione di progetti e di una visita guidata. Il primo evento si terrà ad Alghero, nel complesso di Santa Chiara, alle 10.30 di venerdì, con un’introduzione ed una visita guidata all’opera di Simon Mossa da parte di Aldo Lino.



