Scoperta evasione fiscale per oltre 182mila euro

CAGLIARI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Cagliari hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di un socio di un’impresa del capoluogo regionale operante nel settore del commercio di oggettistica, abbigliamento ed articoli per la casa con diversi punti vendita distribuiti sul territorio sardo. L’attività di servizio prende le mosse da un'analoga attività ispettiva condotta, qualche mese fa, nei confronti della azienda nella cui compagine societaria figura la persona verificata.



Nell’occasione, le Fiamme gialle cagliaritane, attraverso la disamina della documentazione riscontrata in sede di accesso e l’incrocio dei dati e delle informazioni acquisite durante lo sviluppo dell’ispezione, anche con le interrogazioni ai database centralizzati del Corpo, sono state in grado di ricostruire il reale volume d’affari della società, che è risultata aver occultato al Fisco ricavi per oltre 2,453milioni di euro, con una conseguente evasione Iva per 628.329euro. Gli accertati elementi di pericolosità fiscale, hanno indotto i finanzieri ad approfondire la posizione di uno dei soci dell’azienda che, peraltro, prestava anche la sua attività lavorativa nella società.



I controlli operati sull'intero novero della documentazione acquisita, contabile ed extracontabile, hanno consentito di imputare in capo alla persona verificata, un'evasione fiscale, tra redditi da lavoro dipendente ed utili da partecipazione societaria, di 182.968euro, attuata peraltro anche attraverso la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi.