Regionali karate: un algherese sul podio

ALGHERO - L'atleta algherese Antonio Contu ha conquistato la medaglia d'argento ai Campionati regionali di karate Fijlkam, specialità Combattimento (Kumite). Contu, allenato dal maestro Maurizio Gobbino, ad Arzachena è arrivato in finale, scontrandosi con il detentore del titolo.



Il pubblico ha potuto seguire un combattimento tirato e molto tecnico, dove nessuno dei due contendenti ha messo a segno punti e dove, allo scadere del tempo, è stata assegnata la vittoria al campione uscente per decisione arbitrale. Un secondo posto un po' amaro per il 14enne di Alghero, ma che fa ben sperare per eccellenti risultati in futuro, anche in campo nazionale.