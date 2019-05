Condividi | Red 10:31 Altri due importanti riconoscimenti per l’olio extravergine fruttato di Bosana, Las Tanas. Il primo è la Menzione di merito al Premio nazionale L’Oro d’Italia, il secondo arriva dall’International award the Mediterranean gold Antica Compagnia Olearia: premi



ALGHERO - Altri due importanti riconoscimenti per l’Antica compagnia olearia sarda e per il suo olio extravergine fruttato di Bosana, Las Tanas. Il primo è la Menzione di merito al Premio nazionale L’Oro d’Italia, concorso per gli oli italiani dove, nella sezione riservata alle aziende agricole, ha ottenuto il riconoscimento come fruttato medio e monovarietale.



Il secondo riconoscimento arriva dall’International award the Mediterranean gold, riservato agli oli extravergini di oliva del Mediterraneo, e l’olio algherese si è distinto fra centinaia di concorrenti portando a casa un’altra Menzione di merito. Dalle schede di valutazione si evince che i sentori tipici delle olive bosane di Alghero, ossia il carciofo, l’erba e la mandorla, hanno conquistato il palato degli esperti stranieri.



«Siamo felicissimi per questo ennesimo riconoscimento, premia il nostro lavoro, ma soprattutto riconosce alle olive di Alghero un pregio che inorgoglisce tutto il territorio, come dimostrano anche i premi che stanno ottenendo le altre aziende olivicole algheresi», commenta Antonio Gavino Fois, titolare dell'Antica compagnia olearia. L'azienda è ancora impegnata in altri concorsi internazionali, dove porterà i suoi oli a confrontarsi con i migliori extravergini d'Europa.