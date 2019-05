Condividi | S.O. 9:41 ittime del delitto due allevatori 80enni, Pietro Secci e Carmelino Marceddu, trovati senza vita, dopo una lunga ricerca da parte delle forze dell´ordine, nel terreno di loro proprietà, in località Baralla, tra Riunas e Allai Faida nell´Oristanese: duplice omicidio



ORISTANO - Con tutta probabilità è legato ad una vecchia faida il duplice omicidio scoperto nel tardo pomeriggio di lunedì nelle campagne di Ruinas, in provincia di Oristano. Vittime del delitto due allevatori 80enni, Pietro Secci e Carmelino Marceddu, trovati senza vita, dopo una lunga ricerca da parte delle forze dell'ordine, nel terreno di loro proprietà, in località Baralla, tra Riunas e Allai.



Secondo una prima ricostruzione l'uccisione dei due, con alcuni colpi d'arma da fuoco, risalirebbe a ieri mattina. Probabilmente un agguato per una vendetta covata da tempo, vista l'età avanzata dei due allevatori. Nessun altro elemento trapela dagli investigatori. Una zona impervia e quasi inaccessibile, con arbusti alti.



Sui corpi sarà effettuata nelle prossime ore l'autpsia. Sul posto hanno operato gli uomini del Nucleo investigativo dei carabinieri di Oristano e della Compagnia di Mogoro. I rilievi sono affidati, invece, agli specialisti tecnici. Nel podere dove sono stati trovati Secci e Marceddu anche il sostituto procuratore di Oristano Marco De Crescenzo e il medico legale Roberto Demontis.