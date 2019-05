Condividi | Red 11:14 Giovedì pomeriggio, nella sede di Forza Italia Alghero, in Via Vittorio Emanuele-angolo Via IV novembre, l’eurodeputato e candidato forzista al Parlamento europeo nella Circoscrizione Sicilia–Sardegna incontrerà «gli amici di Forza Italia e della grande famiglia dei moderati algheresi» Elezioni europee: Salvatore Cicu ad Alghero



ALGHERO - Giovedì 23 maggio, alle 16.30, nella sede di Forza Italia Alghero, in Via Vittorio Emanuele-angolo Via IV novembre, l’eurodeputato e candidato forzista al Parlamento europeo nella Circoscrizione Sicilia–Sardegna Salvatore Cicu incontrerà «gli amici di Forza Italia e della grande famiglia dei moderati algheresi». E’ la seconda tappa algherese nel giro di pochi giorni di Cicu, che dopo cinque anni in Europa «al servizio della Sardegna si ricandida per proseguire Il lavoro avviato e attuare le azioni politiche messe in campo».



«Cinque anni di importanti obbiettivi raggiunti, a partire dal riconoscimento della condizione di insularità e alle regole per la salvaguardia delle eccellenze regionali e della tutela dell’agroalimentare, per arrivare alle misure per tutelare le piccole e medie imprese e a quelle per ridurre i prezzi dell’energia nel mercato europeo. La prossima sarà una legislatura importante per cambiare questa Europa che è indispensabile ma ha necessità di essere svecchiata e avvicinata ai cittadini».



Cicu si propone di rappresentare a Bruxelles i moderati sardi in questa azione riformatrice. Si voterà per il rinnovo del Parlamento europeo domenica 26 maggio.



