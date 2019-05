Condividi | S.O. 15:14 E´ finito fuori strada mentre affrontava la rotatoria di Cala Saccaia, in direzione di Pittulongu. Inutili i soccorsi, per l´uomo non c´è stato niente da fare Cala Saccaia, muore centauro 56enne



OLBIA - Sangue sulle strade del nord Sardegna. Nella zona industriale di Olbia ha perso la vita un motociclista di 56 anni, finito fuori strada mentre affrontava la rotatoria di Cala Saccaia, in direzione di Pittulongu.



Il mezzo ha concluso la sua corsa fuori controllo andando a sbattere contro il guard rail. Inevitabile lo schianto.



In quel momento transitava un pickup. Immediati i soccorsi, ma per il motociclista non c'è stato niente da fare. Sul posto il 118 e le forze dell'ordine che hanno avviato gli accertamenti nel tentativo di risalire alle esatte dinamiche del tragico incidente.