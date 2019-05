Condividi | S.O. 16:15 Chi pensava che Mario Conoci potesse ripresentarsi dai suoi ex compagni freddo o distante, guardingo o vendicativo dopo le tante vicissitudini che lo hanno visto negli ultimi anni bersaglio delle scelte politiche del partito, dovrà per il momento ricredersi. Intesa col candidato del Psd'Az Voto ad Alghero: Tedde riabbraccia Conoci



ALGHERO - Chi pensava che Mario Conoci potesse ripresentarsi dai suoi ex compagni freddo o distante, guardingo o vendicativo dopo le tante vicissitudini che lo hanno visto negli ultimi anni bersaglio delle scelte politiche del partito, dovrà per il momento ricredersi. Con grande aplomb ed impeccabile presenza, il candidato sindaco del Centrodestra fa il suo ritorno nel quartier generale forzista locale con un'autorevolezza invidiabile. Con Marco Tedde, che dopo aver osteggiato con tutte le proprie forze il rappresentante del Psd'Az, tende la mano al suo ex e rilancia la sua candidatura.



Una riunione, quella andata in scena nella giornata di lunedì, che da organizzativa s'è trasformata in incontro politico nel quale sono stati affrontati i punti programmatici della coalizione. I temi delle politiche giovanili, del rilancio della struttura amministrativa («vessata dal sindaco Bruno»), del ritorno alle stagioni degli eventi e alla promozione del turismo. E contemporaneamente sono stati sviscerati quelli della riconsiderazione dell'uso delle strutture sportive, della riduzione dei tributi comunali per le imprese, del recupero delle strutture pubbliche «abbandonate o impropriamente usate» e della ristrutturazione del Cra.



Così Marco Tedde ha evidenziato la competenza e l'esperienza di Mario Conoci, che per circa dieci anni ha svolto un ruolo di rilievo nelle amministrazioni di Centrodestra. «Conoci ha dimostrato di avere una conoscenza profonda dei problemi creati alla città dall'amministrazione Bruno e ha messo sul tavolo tutta una serie di soluzioni e di nuovi progetti che Forza Italia ha accolto con favore. Da ieri la squadra di Forza Italia è al lavoro per affermare la sua forza e il suo radicamento in città e contribuire in modo decisivo alla elezione a sindaco di Mario Conoci e disegnare un nuovo futuro per Alghero e gli algheresi» si legge nella nota del partito.



