Condividi | Red 19:28 Arriva all’Aquatica marina di alghero il primo Seabin per la raccolta dei rifiuti dispersi in acqua grazie a Lifegate plasticless ed al supporto di Whirlpool Emea. Sarà possibile raccogliere fino a 1,5chilogrammi di detriti al giorno, ovvero oltre 500chilogrammi di rifiuti all’anno Rifiuti in mare: Seabin ad Alghero



ALGHERO - E’ stato installato oggi (martedì) all’Aquatica Marina di Alghero il primo dispositivo Seabin per la raccolta della plastica e dei rifiuti presenti in acqua. L’installazione è avvenuta grazie al supporto di “Whirlpool Emea” che, da sempre in prima linea nella promozione dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, affianca “LifeGate” nell’implementazione del progetto “LifeGate PlasticLess” finalizzato a tutelare la salute del mare attraverso l’eliminazione dei rifiuti plastici nelle acque dei porti e dei circoli nautici.



«Siamo orgogliosi di continuare a supportare il progetto LifeGate Plasticless e di aver installato i Seabin in tutta Italia. Questa iniziativa si inserisce in pieno nella nostra strategia di sostenibilità e nell’impegno di Whirlpool in ambito economia circolare – ha dichiarato Karim Bruneo, corporate responsibility and government relations manager Emea – Le nostre politiche e iniziative non guardano solo all’innovazione di prodotto e di processo ma anche ad un coinvolgimento della cittadinanza e delle comunità in cui operiamo. Tra i progetti di cui andiamo fieri, vi è l’adesione alla campagna promossa della Commissione europea attraverso cui, entro il 2025, utilizzeremo più di 44mila tonnellate di plastica riciclata al 100percento nei componenti dei nostri elettrodomestici».



Il Seabin installato da LifeGate in collaborazione con il partner tecnico Poralu Marine, produttore dei Seabin del progetto LifeGate PlasticLess, nel porto dell’Aquatica Marina si presenta come un vero e proprio cestino inserito in acqua che, in funzione ventiquattro ore su ventiquattro, è in grado di catturare circa 1,5chilogrammo di plastica al giorno, pari al peso di cento bottigliette, ovvero oltre 500chilogrammi di rifiuti all’anno, comprese le microplastiche da 2 a 5millimetri di diametro e le microfibre da 0,3millimetri che, attaccandosi alle alghe ingerite dai pesci, entrano direttamente nella catena alimentare. Una volta raccolti i detriti, il ritiro e lo smaltimento è affidato alle aziende selezionate dal Comune per la raccolta dei rifiuti. Proprio il coinvolgimento del Comune nel progetto sta generando importanti risultati in termini di sensibilizzazione della cittadinanza e delle Pubbliche amministrazioni, anche nell’ottica di migliorare l’impegno nella riduzione della plastica secondo il “Plastic free challenge” lanciato dal Ministero dell’Ambiente. La competizione, sul modello della Ice bucket challenge, vuole sensibilizzare il maggior numero di cittadini, imprese ed Istituzioni all’eliminazione della plastica usa e getta.



«Il nostro Marina è molto attento al rispetto e alla tutela del territorio - ha dichiarato il direttore dell’Aquatica Marina Fabrizio Goldoni - stiamo infatti adottando dei sistemi di contenimento per lo sversamento di idrocarburi, derivato dagli scarti della lavorazione della lana delle pecore, un materiale “made in Sardegna” in grado di assorbire perfettamente gli idrocarburi. Siamo anche il primo Marina al mondo ad offrire assistenza alle imbarcazioni per contenere l’inquinamento acustico e da idrocarburi tramite un drone. Non solo, offriamo ai nostri clienti anche macchine elettriche di cortesia per incentivare la mobilità sostenibile e l'acquisto di prodotti del territorio. Inoltre, utilizziamo illuminazione a led, abbiamo un sistema di riciclo dell’acqua piovana per l’irrigazione delle nostre aree verdi e stiamo anche promuovendo una politica globale per l'utilizzo di prodotti biodegradabili per la pulizia a bordo, si pensi ad esempio ai prodotti per le stoviglie e per i capi di abbigliamento, materiali che non passando attraverso le fognature urbane non vengono depurati, unitamente ad un utilizzo responsabile dell'acqua dolce che per noi, vivendo in un'isola, è una risorsa molto importante. La nostra Isola vanta una tale ricchezza di biodiversità che è impensabile non impiegare i propri sforzi per difenderla e preservarla, anche dall’annoso problema delle plastiche nel mare che per via dei venti e delle mareggiate, arrivano a depositarsi in porto. Un accumulo fatto di tappi, bottigliette, moltissimi sacchetti di plastica e, purtroppo, tantissime microplastiche. Per questo siamo davvero felici che Whirlpool ci abbia scelti per partecipare al progetto LifeGate PlasticLess permettendoci di utilizzare il Seabin. Da quando lo abbiamo installato, notiamo un miglioramento importante, soprattutto nei periodi di maggior afflusso di plastica dal mare, contribuendo così a ripulire più velocemente il nostro mare».



Nella foto: il Seabin Commenti ALGHERO - E’ stato installato oggi (martedì) all’Aquatica Marina di Alghero il primo dispositivo Seabin per la raccolta della plastica e dei rifiuti presenti in acqua. L’installazione è avvenuta grazie al supporto di “Whirlpool Emea” che, da sempre in prima linea nella promozione dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, affianca “LifeGate” nell’implementazione del progetto “LifeGate PlasticLess” finalizzato a tutelare la salute del mare attraverso l’eliminazione dei rifiuti plastici nelle acque dei porti e dei circoli nautici.«Siamo orgogliosi di continuare a supportare il progetto LifeGate Plasticless e di aver installato i Seabin in tutta Italia. Questa iniziativa si inserisce in pieno nella nostra strategia di sostenibilità e nell’impegno di Whirlpool in ambito economia circolare – ha dichiarato Karim Bruneo, corporate responsibility and government relations manager Emea – Le nostre politiche e iniziative non guardano solo all’innovazione di prodotto e di processo ma anche ad un coinvolgimento della cittadinanza e delle comunità in cui operiamo. Tra i progetti di cui andiamo fieri, vi è l’adesione alla campagna promossa della Commissione europea attraverso cui, entro il 2025, utilizzeremo più di 44mila tonnellate di plastica riciclata al 100percento nei componenti dei nostri elettrodomestici».Il Seabin installato da LifeGate in collaborazione con il partner tecnico Poralu Marine, produttore dei Seabin del progetto LifeGate PlasticLess, nel porto dell’Aquatica Marina si presenta come un vero e proprio cestino inserito in acqua che, in funzione ventiquattro ore su ventiquattro, è in grado di catturare circa 1,5chilogrammo di plastica al giorno, pari al peso di cento bottigliette, ovvero oltre 500chilogrammi di rifiuti all’anno, comprese le microplastiche da 2 a 5millimetri di diametro e le microfibre da 0,3millimetri che, attaccandosi alle alghe ingerite dai pesci, entrano direttamente nella catena alimentare. Una volta raccolti i detriti, il ritiro e lo smaltimento è affidato alle aziende selezionate dal Comune per la raccolta dei rifiuti. Proprio il coinvolgimento del Comune nel progetto sta generando importanti risultati in termini di sensibilizzazione della cittadinanza e delle Pubbliche amministrazioni, anche nell’ottica di migliorare l’impegno nella riduzione della plastica secondo il “Plastic free challenge” lanciato dal Ministero dell’Ambiente. La competizione, sul modello della Ice bucket challenge, vuole sensibilizzare il maggior numero di cittadini, imprese ed Istituzioni all’eliminazione della plastica usa e getta.«Il nostro Marina è molto attento al rispetto e alla tutela del territorio - ha dichiarato il direttore dell’Aquatica Marina Fabrizio Goldoni - stiamo infatti adottando dei sistemi di contenimento per lo sversamento di idrocarburi, derivato dagli scarti della lavorazione della lana delle pecore, un materiale “made in Sardegna” in grado di assorbire perfettamente gli idrocarburi. Siamo anche il primo Marina al mondo ad offrire assistenza alle imbarcazioni per contenere l’inquinamento acustico e da idrocarburi tramite un drone. Non solo, offriamo ai nostri clienti anche macchine elettriche di cortesia per incentivare la mobilità sostenibile e l'acquisto di prodotti del territorio. Inoltre, utilizziamo illuminazione a led, abbiamo un sistema di riciclo dell’acqua piovana per l’irrigazione delle nostre aree verdi e stiamo anche promuovendo una politica globale per l'utilizzo di prodotti biodegradabili per la pulizia a bordo, si pensi ad esempio ai prodotti per le stoviglie e per i capi di abbigliamento, materiali che non passando attraverso le fognature urbane non vengono depurati, unitamente ad un utilizzo responsabile dell'acqua dolce che per noi, vivendo in un'isola, è una risorsa molto importante. La nostra Isola vanta una tale ricchezza di biodiversità che è impensabile non impiegare i propri sforzi per difenderla e preservarla, anche dall’annoso problema delle plastiche nel mare che per via dei venti e delle mareggiate, arrivano a depositarsi in porto. Un accumulo fatto di tappi, bottigliette, moltissimi sacchetti di plastica e, purtroppo, tantissime microplastiche. Per questo siamo davvero felici che Whirlpool ci abbia scelti per partecipare al progetto LifeGate PlasticLess permettendoci di utilizzare il Seabin. Da quando lo abbiamo installato, notiamo un miglioramento importante, soprattutto nei periodi di maggior afflusso di plastica dal mare, contribuendo così a ripulire più velocemente il nostro mare».Nella foto: il Seabin 4/5 Nautic event 315°: Mediterraneo patrimonio dell´umanità 2/5 Cambusa, Alghero vetrina enogastronomica 1/5 Nautic Event, apertura col botto 2/5 Marina di Portisco a Barcellona 20/4 Nautic event ad Alghero: presentazione 25/2 Porto turistico: il concessionario è la Nautica Service 16/2 Porto Torres: imbarco Tirrenia per piccolo di cucina 14/2 Nautica: Alghero a Dusseldorf 23/1 Sardegna senza legge sulla portualità, assurdo 21/1 Cade in mare ad Alghero: immagini salvataggio « indietro archivio porto »