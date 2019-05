MayorAlghero, Piras e la città del futuro

11:14 Europee: Salvatore Cicu ad Alghero Giovedì pomeriggio, nella sede di Forza Italia Alghero, in Via Vittorio Emanuele-angolo Via IV novembre, l’eurodeputato e candidato forzista al Parlamento europeo nella Circoscrizione Sicilia–Sardegna incontrerà «gli amici di Forza Italia e della grande famiglia dei moderati algheresi»