Condividi | Red 8:08 Ieri mattina, il team specialistico della Capitaneria di porto–Guardia costiera ha sottoposto a fermo amministrativo la Akasya 1, motonave battente bandiera delle Comore con undici persone di equipaggio Oristano: nave bloccata in porto



ORISTANO – Ieri mattina (martedì), la Akasya 1, motonave battente bandiera delle Comore con undici persone di equipaggio, è stata sottoposta a fermo amministrativo, dopo un’ispezione condotta dal team specialistico della Capitaneria di porto–Guardia costiera di Oristano, coordinato dal primo maresciallo Leonardo Foti. L’ispezione è stata effettuata a seguito della priorità assegnata dal sistema informatico della Agenzia europea sulla sicurezza marittima, nell’ambito delle informazioni acquisite del nucleo ispettivo Port state control della Capitaneria oristanese, quotidianamente impegnata nei controlli alle navi estere che scalano il porto.



Il Team ispettivo ha riscontrato una serie di violazioni delle norme in materia di sicurezza della navigazione e salvaguardia dell'ambiente marino e, per questi motivi, l'unità è stata sottoposta ad un provvedimento di “detenzione”, che impone la completa rettifica delle deficienze appurate prima di poter riprendere la navigazione verso il prossimo scalo. L’attività si inquadra nei poteri che gli Stati contraenti del Memorandum di Parigi del 1982 esercitano sul naviglio estero che approda nei porti nazionali, per la verifica degli standard internazionali della sicurezza della navigazione, con il personale abilitato al Port state control (letteralmente, “controllo dello Stato del porto di approdo”).



La nave, con lunghezza complessiva di 80metri e 1343tonnellate di stazza lorda, era arrivata ad Oristano lunedì pomeriggio, proveniente dal porto egiziano di Damietta, per sbarcare 1700tonnellate di polpe di barbabietola per uso zootecnico. Il provvedimento di fermo è scattato a causa di non conformità inerenti la preparazione dell’equipaggio, i mezzi collettivi di salvataggio, le dotazioni antincendio, le condizioni di vita e di lavoro a bordo. In ottemperanza alla Convenzione internazionale sulla sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74) ed al Memorandum di Parigi, la Capitaneria di porto-Guardia costiera di Oristano, comandata dal capitano di Fregata Antonio Frigo, ha disposto che la nave non potrà ripartire fino a quando non saranno ristabilite le necessarie condizioni minime per garantire la sicurezza della nave e dell’equipaggio e solamente dopo una nuova ispezione di verifica. Inoltre, dopo ripetute detenzioni subite dalla nave, si procederà ad emanare il bando della nave dai porti europei per un periodo non inferiore ai tre mesi. ORISTANO – Ieri mattina (martedì), la Akasya 1, motonave battente bandiera delle Comore con undici persone di equipaggio, è stata sottoposta a fermo amministrativo, dopo un’ispezione condotta dal team specialistico della Capitaneria di porto–Guardia costiera di Oristano, coordinato dal primo maresciallo Leonardo Foti. L’ispezione è stata effettuata a seguito della priorità assegnata dal sistema informatico della Agenzia europea sulla sicurezza marittima, nell’ambito delle informazioni acquisite del nucleo ispettivo Port state control della Capitaneria oristanese, quotidianamente impegnata nei controlli alle navi estere che scalano il porto.Il Team ispettivo ha riscontrato una serie di violazioni delle norme in materia di sicurezza della navigazione e salvaguardia dell'ambiente marino e, per questi motivi, l'unità è stata sottoposta ad un provvedimento di “detenzione”, che impone la completa rettifica delle deficienze appurate prima di poter riprendere la navigazione verso il prossimo scalo. L’attività si inquadra nei poteri che gli Stati contraenti del Memorandum di Parigi del 1982 esercitano sul naviglio estero che approda nei porti nazionali, per la verifica degli standard internazionali della sicurezza della navigazione, con il personale abilitato al Port state control (letteralmente, “controllo dello Stato del porto di approdo”).La nave, con lunghezza complessiva di 80metri e 1343tonnellate di stazza lorda, era arrivata ad Oristano lunedì pomeriggio, proveniente dal porto egiziano di Damietta, per sbarcare 1700tonnellate di polpe di barbabietola per uso zootecnico. Il provvedimento di fermo è scattato a causa di non conformità inerenti la preparazione dell’equipaggio, i mezzi collettivi di salvataggio, le dotazioni antincendio, le condizioni di vita e di lavoro a bordo. In ottemperanza alla Convenzione internazionale sulla sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74) ed al Memorandum di Parigi, la Capitaneria di porto-Guardia costiera di Oristano, comandata dal capitano di Fregata Antonio Frigo, ha disposto che la nave non potrà ripartire fino a quando non saranno ristabilite le necessarie condizioni minime per garantire la sicurezza della nave e dell’equipaggio e solamente dopo una nuova ispezione di verifica. Inoltre, dopo ripetute detenzioni subite dalla nave, si procederà ad emanare il bando della nave dai porti europei per un periodo non inferiore ai tre mesi.