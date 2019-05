Condividi | Red 9:16 Questa sera, nella sede dei Riformatori sardi, in Via Verdi 38, verranno presentati i candidati che correranno per Fdi alle Elezioni amministrative di domenica 16 giugno. Saranno presenti il candidato sindaco Mario Conoci ed il coordinatore provinciale del partito Emanuele Beccu Fratelli d´Italia si presentano ad Alghero



ALGHERO - Oggi (mercoledì), alle 18.30, nella sede dei Riformatori sardi, in Via Verdi 38, ad Alghero, verranno presentati i candidati che correranno per Fratelli d'Italia alle Elezioni amministrative di domenica 16 giugno. Nell'occasione, saranno presenti il candidato sindaco Mario Conoci ed il coordinatore provinciale del partito Emanuele Beccu. L'incontro sarà ovviamente aperto al pubblico.