Alghero: il Nuovo vegliardo cerca un marinaio



ALGHERO - Per accertare la disponibilità all'imbarco su unità da pesca, è indetta la chiamata all'imbarco di un marittimo comunitario da imbarcare in qualità di marinaio sul motopesca "Nuovo Vegliardo", iscritto al numero 01Pt 1973 di Circomare Alghero. I marittimi interessati, purché muniti di regolari libretti/foglio di ricognizione, certificati sanitari richiesti previsti, potranno presentarsi entro le 9 di lunedì 27 maggio, nell'Ufficio Armamento e spedizioni dell'Ufficio Circondariale marittimo di Alghero, in Via Eleonora d'Arborea 2.