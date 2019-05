Condividi | Red 15:46 Il sodalizio algherese ha un nuovo direttore tecnico del settore giovanile: è Roberto Palomba, tecnico dell’Under 14 nella stagione appena conclusa. La presentazione agli atleti è stata fatta sabato pomeriggio nella club house di Maria Pia Amatori: Palomba dirige le Giovanili



ALGHERO - Roberto Palomba è il nuovo direttore tecnico del settore giovanile dell’Amatori Alghero. L’annuncio è stato dato ufficialmente ai ragazzi ed ai loro genitori sabato pomeriggio, durante un incontro nella club house di Maria Pia. A presentare la novità agli atleti è stato il vicepresidente Alessandro Pesapane, che ha portato i saluti del presidente Franco Badessi e ha spiegato le motivazioni che hanno spinto la società a fare questa scelta.



«Guardiamo al futuro – ha spiegato Pesapane. Siamo una realtà che sta raccogliendo numeri importanti per quanto riguarda il settore giovanile. Ma non basta. E’ necessario che le Under, soprattutto quelle maggiori, possano “sfornare” atleti da utilizzare anche in prima squadra. Abbiamo esempi negli anni come mio fratello Daniele Pesapane, l’attuale capitano della A Mario Serra, Guglielmo Delrio, i due fratelli Madeddu e i Bombagi, che sono stati tutti allenati da Roberto. E’ una responsabilità per lui, perché i frutti di questa scelta dovranno essere quelli che porteranno ad eliminare il gap che c’è stato fino ad ora».



«Un’opportunità importante che per me è un trampolino di lancio in questo mondo fantastico che è il rugby – ha dichiarato Palomba, tecnico dell’Under 14 nella passata stagione - Ho pensato subito al futuro. Abbiamo ragazzi molto interessanti che fra quattro-cinque anni potranno dare man forte alla prima squadra. La preparazione estiva inizierà il primo giugno e finirà il 31 agosto con l’avvio delle attività in vista dell’inizio dei campionati». Dunque, sarà un’estate ovale per gli atleti delle giovanili algheresi, che si impegneranno al meglio in vista dei vari impegni che li attendono nella stagione 2019/20.



