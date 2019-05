Condividi | Red 21:19 Nono week-end di Emozioni di Primavera firmato Antoine Saint Exupéry. Venerdì, l’appuntamento è a Casa Gioiosa con i bambini delle elementari di Olmedo, che raccontano le avventure del Piccolo principe in una rappresentazione teatrale intitolata “In volo sul Parco di Porto Conte con il Piccolo principe. Sulla scia delle avventure dell’autore francese, domenica, l’escursione a Punta Giglio “Sulle tracce del Piccolo principe” Emozioni di primavera con il Piccolo principe



ALGHERO - Il nono weekend di “Emozioni di Primavera” mette in moto la macchina del tempo per rivivere le avventure di Antoine De Saint-Exupéry, il famoso autore francese del “Piccolo principe”, durante la sua permanenza ad Alghero. “Quel bambino che volando nel cielo si è perso nel mare.”, ritorna nei luoghi incantati del Parco di Porto Conte, e si racconta attraverso la voce dei bambini della prima, seconda e quinta A della scuola primaria di Olmedo. L’appuntamento è per venerdì 24 maggio, alle 19, a Casa Gioiosa. “In volo sul parco di Porto Conte con il Piccolo principe” è uno spettacolo teatrale, fortemente voluto e finanziato dal Parco di Porto Conte, ed è tratto da una sceneggiatura dello scrittore algherese Massimiliano Fois, con la supervisione e la regia delle maestre, dei maestri della scuola primaria di Omedo e degli educatori ambientali del Ceas Porto Conte e Amp Capo Caccia-Isola Piana.



Nello spettacolo, la figura di de Saint Exupery ad Alghero, i personaggi del Piccolo principe, le flora e la fauna di Alghero daranno vita ad una commedia a tratti esilarante, commovente e profondamente educativa. Antoine de Saint Exupery è uno scrittore famoso, ma soprattutto un sognatore. Un eroe di guerra, che sorvola Capo Caccia con il suo veloce Lightning P38, che va in barca alla Bramassa a pescare con bombe a mano, e che poi arrostisce il pesce a due passi dalla grande torre di Porto Conte. I visitatori, per immergersi completamente nelle avventure dello scrittore francese messe in scena dai ragazzi, nel primo pomeriggio e fino alle 18, potranno visitare, sempre a Casa Gioiosa, il Parco tematico del Piccolo principe, oltre a tutte le aree museali e le aule didattiche.



Sulle orme del Piccolo principe e della permanenza di Antoine de Saint Exupery al Parco di Porto Conte, la Cooperativa ExlporAlghero organizza un’escursione guidata sul sentiero di Punta Giglio domenica 26 maggio, con partenza alle 10, da Punta Giglio. “Sulle tracce del Piccolo principe” è un percorso affascinante, nel cuore del parco, arricchito dalle letture di alcuni passi del romanzo, proprio negli stessi luoghi e negli stessi sentieri dove de Saint Exupery si avventurava per trovare ispirazione per i suoi libri. Ad interpretare alcuni passi dell libro di Luciano Deriu “Il Piccolo principe dall’isola alle stelle”, sarà l’attore Roberto Bilardi. Durante il tragitto, le guide illustreranno il percorso e le caratteristiche ambientali floristici e faunistici del territorio.Per prenotare l’escursione, si può contattare ExplorAlghero telefonando al numero 331/3400862, o inviando una e-mail all'indirizzo web info@exploralghero.it.



Casa Gioiosa invita i visitatori a trascorrere il fine settimana nella sede del Parco, visitare le aule didattiche e museali ed a godersi la pausa pranzo all'Emporio del Parco, degustando i prodotti delle aziende certificate con il marchio del Parco. Per informazioni dettagliate sui musei e gli orari di apertura, si può telefonare alla Casa del parco allo 079/945005 o al 335/1618691.