Porto Torres: valutazione intercomunale per i dipendenti

PORTO TORRES - Si alla convenzione per la gestione del Nucleo di valutazione sull’operato attivo dei dipendenti del Comune di Porto Torres. L’organismo è composto da nove Comuni dell'area vasta, l'Ente Parco dell'Asinara e la Rete metropolitana del Nord Sardegna. Oggetto di discussione della commissione Bilancio convocata dal presidente Carlo Marongiu, l’argomento mercoledì 29 maggio passerà al vaglio del consiglio comunale per l’approvazione finale.



Il Nucleo di valutazione sarà composto da due componenti esperti esterni ai Comuni, scelti tra professionisti altamente qualificati e con una esperienza di almeno 5 anni nel campo del management, nella pianificazione e nella organizzazione e gestione del personale. Il Ndv opera inoltre in posizione autonoma sia rispetto agli organi di governo sia rispetto ai responsabili della gestione, mentre risponde ai sindaci (o rappresentanti legali) degli enti aderenti alla convenzione.