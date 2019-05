Condividi | Red 9:13 Proseguono i campionati giovanili che vedono le squadre del presidente Salvatore Cherchi scendere sul diamante nelle diverse categorie. Doppia vittoria nell´Under 15 e nell´Under 12 contro i sassaresi della Yellow Team Baseball: piccole Tigri crescono



ALGHERO - «Le giovani Tigri di Alghero ci fanno commuovere ancora per la loro grinta e tenacia in campo. Sono piccoli atleti che hanno grande personalità e voglia di fare il bel gioco di squadra, perché hanno capito che insieme, le soddisfazioni arrivano, e riempiono il cuore di tutti gli appassionati. E sono orgogliosi di loro soprattutto i dirigenti della società Tigri baseball, con gli allenatori Carlos,Leonardo,Yovany,Anthony e Luis, che ogni giorno vedono il frutto del loro impegno e della loro dedizione per questi ragazzi». Questa la dichiarazione del presidente Salvatore Cherchi, al termine di un nuovo fine settimana di match.



Venerdì, le Tigri Vitaldent, per la categoria under 15, hanno vinto sul campo di Maria Pia contro la Yellow Team Sassari per 14-2. E’ stata una partita avvincente, nonostante il meteo non abbia regalato un pomeriggio di sole, ma il vento ha lasciato intatto l’entusiasmo dei ragazzi in campo. La squadra di capitan Meloni ha battuto forte per tutta la gara, ma anche i giovani atleti di coach Filosa si sono difesi bene e con grande determinazione. Sabato, per l'under 12, a Sassari, gli algheresi della Floricoltura Dimarco hanno incontrato la Yellow Team e anche loro sono tornati a casa vincitori con il punteggio di 12-6. Bella prova dei lanciatori Calvia e Spanu e Solinas, assistiti dai ricevitori Pireddu, Prodi e Casu. Ma sul monte dello Yellow team si è avuta una determinata reazione, che fa ben sperare per il futuro del baseball sassarese. A fine gara, c'è stato spazio per tutte le nuove promesse, che scalpitavano all’ingresso in campo, ed il successivo terzo tempo offerto dai genitori dello Yellow.



