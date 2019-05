Condividi | Red 13:16 Cantine aperte, la più grande Festa del vino e del turismo del vino in Europa, torna anche quest’anno l’ultimo weekend di maggio, domani e domenica, in oltre 800 cantine associate al Movimento turismo del vino in tutta Italia. In Sardegna, l´appuntamento è nella Cantina Aru lungo la Strada Provinciale 86 Cantine aperte fa tappa ad Iglesias



IGLESIAS - Cantine aperte, la più grande Festa del vino e del turismo del vino in Europa, torna anche quest’anno l’ultimo weekend di maggio, domani, sabato 25 e domenica 26 maggio, in oltre 800 cantine associate al Movimento turismo del vino in tutta Italia. Un evento che da ventisette anni accoglie gli enoturisti nei luoghi di produzione del vino, raccontando storie di bottiglie, territori, famiglie e aziende.



Un viaggio tra i filari e le botti, tra le proposte enoturistiche delle Cantine di Mtv, che invitano a vivere le diversità uniche della realtà vitivinicola in Italia; fotogrammi di una missione fatta di qualità nell’accoglienza, valorizzazione del patrimonio agricolo, di innovazione nella tradizione. Tutto questo degustando vini eccellenti. Come ogni anno, la manifestazione abbraccerà tutto lo Stivale, con attività dalle vette dalla Valle d’Aosta, fino alle spiagge della Sicilia e della Sardegna.



Ogni regione ed ogni singola azienda porterà in scena iniziative ed attività per valorizzare e raccontare al meglio il proprio territorio. In Sardegna, l'appuntamento è per domenica, dalle 10.30 alle 20.30, nella Cantina Aru, di Mario Aru, lungo la Strada Provinciale 86, ad Iglesias.