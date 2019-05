Condividi | Red 7:19 E’ stata presentata mercoledì mattina la terza edizione della campagna nazionale “Io equivalgo” per sensibilizzare, coinvolgere e informare i cittadini nella conoscenza dei farmaci equivalenti Io equivalgo: campagna sui farmaci



CAGLIARI - E’ stata presentata mercoledì mattina la terza edizione della campagna nazionale “Io equivalgo” per sensibilizzare, coinvolgere e informare i cittadini nella conoscenza dei farmaci equivalenti. Negli ultimi venti anni, i farmaci equivalenti hanno gradualmente visto aumentare le loro prescrizioni da parte dei medici e l’utilizzo da parte dei pazienti ma, da diverse analisi, l’Italia è uno degli ultimi Paesi in Europa nell’impiego degli stessi. Il rapporto dell’Osservatorio dei medicinali (istituito presso l’Aifa) evidenzia come in Inghilterra ed in Germania la percentuale d’utilizzo dei medicinali equivalenti sia superiore al 60percento. In Italia, la percentuale è decisamente inferiore e gli equivalenti rappresentano il 27,7percento dei consumi (Fonte rapporto Osmed, luglio 2018). Anche nel territorio nazionale coesistono delle disparità: le regioni del sud Italia, che in generale hanno una spesa farmaceutica procapite più elevata, hanno un consumo limitato di farmaci equivalenti, a differenza delle regioni del nord (Fonte Osmed, luglio 2018). La campagna “Io equivalgo”, promossa da Cittadinanzattiva Onlus, con la collaborazione dell’Assessorato regionale dell’Igiene e sanità, presentata in conferenza stampa, ha tra le finalità l'agevolazione dei cittadini e pazienti nella conoscenza dei farmaci equivalenti, informarli e fornire loro un’opportunità di scelta consapevole, a vantaggio della sostenibilità economica delle famiglie, promuovere la trasparenza sulle politiche dei prezzi e ridurre gli sprechi da mancata aderenza terapeutica, dovuta molto spesso ad un’interruzione delle cure per difficoltà economiche.



La normativa nazionale dispone che la differenza tra il prezzo di riferimento, stabilito dall’Agenzia italiana del farmaco, ed il costo del farmaco “di marca” (o “branded”), sia interamente a carico del cittadino. L’obiettivo della campagna è quello di abbattere questa differenza e portare risparmio ai cittadini. «I sardi hanno speso nell’anno 2018, per corrispondere questa differenza di prezzo, oltre 30milioni di euro, circa il 10percento della spesa convenzionata lorda, – spiega l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu – con un incremento rispetto all’anno precedente di quasi 2milioni di euro. Una spesa che grava interamente sui cittadini. Non possiamo che vedere con favore iniziative di questo tipo che promuovono la corretta informazione nell’interesse del cittadino e della salute». La vicepresidente nazionale di Cittadinanzattiva Anna Rita Cosso ha spiegato il senso di Io equivalgo: «Continuare ad informare correttamente i cittadini, spiegando loro che l’unica differenza tra farmaco di marca e l’equivalente è il prezzo, per combattere le disuguaglianze, che limitano l’accesso dei cittadini alle cure. Siamo lieti che la Regione supporti l’iniziativa: associazioni e professionisti della salute si sono messi a disposizione, sposando un messaggio che non vuole convincere semmai invertire una rotta culturale». La campagna prevede numerosi eventi ed incontri informativi in tutta la Sardegna per tutti i cittadini, con il coinvolgimento delle strutture sanitarie e degli operatori dell’isola.



Inoltre, alla campagna collaborano Ats Sardegna, Centro regionale di farmacovigilanza Sardegna Aou Cagliari, Associazione medici di origine straniera in Italia, Cgil-Sindacato pensionati italiani nazionale e della Sardegna, Comunità del mondo arabo in Italia), Società italiana di medicina generale e delle cure primarie, Unione medica euro mediterranea), Uniti per unire, Federfarma, Federazione Ordini farmacisti italiani, Ordine interprovinciale dei farmacisti di Sassari e Olbia-Tempio, Ordine dei Farmacisti di Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano, Federazione italiana medici di famiglia, Federazione nazionale Ordini Professioni infermieristiche, Ordine delle Professioni infermieristiche di Carbonia-Iglesias, Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, Società italiana di gerontologia e geriatria), Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie) e Ctm. Il progetto iIo equivalgo è patrocinato dall’Agenzia italiana del farmaco, con il contributo non condizionato di Assogenerici e partner tecnico Farmadati Italia.



Nella foto: un momento della presentazione Commenti CAGLIARI - E’ stata presentata mercoledì mattina la terza edizione della campagna nazionale “Io equivalgo” per sensibilizzare, coinvolgere e informare i cittadini nella conoscenza dei farmaci equivalenti. Negli ultimi venti anni, i farmaci equivalenti hanno gradualmente visto aumentare le loro prescrizioni da parte dei medici e l’utilizzo da parte dei pazienti ma, da diverse analisi, l’Italia è uno degli ultimi Paesi in Europa nell’impiego degli stessi. Il rapporto dell’Osservatorio dei medicinali (istituito presso l’Aifa) evidenzia come in Inghilterra ed in Germania la percentuale d’utilizzo dei medicinali equivalenti sia superiore al 60percento. In Italia, la percentuale è decisamente inferiore e gli equivalenti rappresentano il 27,7percento dei consumi (Fonte rapporto Osmed, luglio 2018). Anche nel territorio nazionale coesistono delle disparità: le regioni del sud Italia, che in generale hanno una spesa farmaceutica procapite più elevata, hanno un consumo limitato di farmaci equivalenti, a differenza delle regioni del nord (Fonte Osmed, luglio 2018). La campagna “Io equivalgo”, promossa da Cittadinanzattiva Onlus, con la collaborazione dell’Assessorato regionale dell’Igiene e sanità, presentata in conferenza stampa, ha tra le finalità l'agevolazione dei cittadini e pazienti nella conoscenza dei farmaci equivalenti, informarli e fornire loro un’opportunità di scelta consapevole, a vantaggio della sostenibilità economica delle famiglie, promuovere la trasparenza sulle politiche dei prezzi e ridurre gli sprechi da mancata aderenza terapeutica, dovuta molto spesso ad un’interruzione delle cure per difficoltà economiche.La normativa nazionale dispone che la differenza tra il prezzo di riferimento, stabilito dall’Agenzia italiana del farmaco, ed il costo del farmaco “di marca” (o “branded”), sia interamente a carico del cittadino. L’obiettivo della campagna è quello di abbattere questa differenza e portare risparmio ai cittadini. «I sardi hanno speso nell’anno 2018, per corrispondere questa differenza di prezzo, oltre 30milioni di euro, circa il 10percento della spesa convenzionata lorda, – spiega l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu – con un incremento rispetto all’anno precedente di quasi 2milioni di euro. Una spesa che grava interamente sui cittadini. Non possiamo che vedere con favore iniziative di questo tipo che promuovono la corretta informazione nell’interesse del cittadino e della salute». La vicepresidente nazionale di Cittadinanzattiva Anna Rita Cosso ha spiegato il senso di Io equivalgo: «Continuare ad informare correttamente i cittadini, spiegando loro che l’unica differenza tra farmaco di marca e l’equivalente è il prezzo, per combattere le disuguaglianze, che limitano l’accesso dei cittadini alle cure. Siamo lieti che la Regione supporti l’iniziativa: associazioni e professionisti della salute si sono messi a disposizione, sposando un messaggio che non vuole convincere semmai invertire una rotta culturale». La campagna prevede numerosi eventi ed incontri informativi in tutta la Sardegna per tutti i cittadini, con il coinvolgimento delle strutture sanitarie e degli operatori dell’isola.Inoltre, alla campagna collaborano Ats Sardegna, Centro regionale di farmacovigilanza Sardegna Aou Cagliari, Associazione medici di origine straniera in Italia, Cgil-Sindacato pensionati italiani nazionale e della Sardegna, Comunità del mondo arabo in Italia), Società italiana di medicina generale e delle cure primarie, Unione medica euro mediterranea), Uniti per unire, Federfarma, Federazione Ordini farmacisti italiani, Ordine interprovinciale dei farmacisti di Sassari e Olbia-Tempio, Ordine dei Farmacisti di Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano, Federazione italiana medici di famiglia, Federazione nazionale Ordini Professioni infermieristiche, Ordine delle Professioni infermieristiche di Carbonia-Iglesias, Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, Società italiana di gerontologia e geriatria), Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie) e Ctm. Il progetto iIo equivalgo è patrocinato dall’Agenzia italiana del farmaco, con il contributo non condizionato di Assogenerici e partner tecnico Farmadati Italia.Nella foto: un momento della presentazione