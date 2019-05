video Condividi | A.S. 11:16 Tra la città di Milano e la Riviera del Corallo si è sviluppata negli ultimi tempi un´intensa rete di rapporti con nuove prospettive e collaborazioni. Le parole del sindaco di Milano, Beppe Sala, che sostiene pubblicamente il sindaco Mario Bruno Beppe Sala, endorsement per Alghero



Tra la città di Milano e la Riviera del Corallo si è sviluppata negli ultimi tempi un'intensa rete di rapporti con nuove prospettive e collaborazioni. Non solo perché città simbolo del Giro100, con le straordinarie cerimonie di partenza e di arrivo del centesimo Giro d'Italia. Anche perché c'è una sintonia sul progetto di città, aperta, inclusiva, intelligente, con Alghero e Milano all'interno di una più ampia rete di Città della Cultura che rendono più viva l'Italia e contribuiscono a valorizzare e rendere sempre più attrattivo il nord Sardegna e la città di Alghero. Commenti ALGHERO - Entra nel vivo la campagna elettorale anche ad Alghero, dove i cittadini il prossimo 16 giugno sono chiamati a rinnovare sindaco e Consiglio comunale. In attesa dei comizi con i big nazionali - solo il Movimento 5 Stelle fino ad ora ha schierato Gianluigi Paragone - arriva dalla Capitale economica e finanziaria del paese l'endorsement per Mario Bruno sindaco. Beppe Sala, il sindaco di Milano, sostiene il Primo cittadino di Alghero e in previsione delle elezioni ha voluto inoltrare un messaggio pubblico di vicinanza, sostegno e incoraggiamento per l'importante impegno svolto in tutti questi anni. Parla dei grossi miglioramenti a cui è andata incontro la città di Alghero negli ultimi anni sotto l'aspetto del decoro, dell'internazionalità e del prestigio turistico. Alghero, col suo corallo, è candidata ad essere città creativa Unesco proprio come Milano lo è già per la letteratura. Tra la città di Milano e la Riviera del Corallo si è sviluppata negli ultimi tempi un'intensa rete di rapporti con nuove prospettive e collaborazioni. Non solo perché città simbolo del Giro100, con le straordinarie cerimonie di partenza e di arrivo del centesimo Giro d'Italia. Anche perché c'è una sintonia sul progetto di città, aperta, inclusiva, intelligente, con Alghero e Milano all'interno di una più ampia rete di Città della Cultura che rendono più viva l'Italia e contribuiscono a valorizzare e rendere sempre più attrattivo il nord Sardegna e la città di Alghero.