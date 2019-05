Condividi | Red 11:02 Il primo cittadino di Alghero ha firmato un documento che vieta il consumo itinerante, somministrazione e vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine in occasione della Coppa Italia, fino a domenica, nel tratto di spiaggia del Lido di San Giovanni Beach soccer: ordinanza San Giovanni



ALGHERO - Il primo cittadino di Alghero Mario Bruno ha firmato un documento che vieta il consumo itinerante, somministrazione e vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine in occasione della Coppa Italia di beach, fino a domenica, nel tratto di spiaggia del Lido di San Giovanni. Questo il fulcro dell'ordinanza sindacale emanata per ragioni di sicurezza in occasione dell'importante manifestazione sportiva.



Il divieto è valido ogni giorno, nelle ore della manifestazione: da oggi (giovedì) a sabato 25 maggio, dalle 10 alle 20, e domenica 26, dalle 9 alle 19. Per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, è vietato il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali.



La somministrazione e la vendita per asporto su area pubblica di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta. E’ vietata anche l’introduzione di bottiglie di vetro e di lattine dentro e fuori gli impianti sportivi e nell’arenile circostante oggetto della manifestazione sportiva. Commenti ALGHERO - Il primo cittadino di Alghero Mario Bruno ha firmato un documento che vieta il consumo itinerante, somministrazione e vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine in occasione della Coppa Italia di beach, fino a domenica, nel tratto di spiaggia del Lido di San Giovanni. Questo il fulcro dell'ordinanza sindacale emanata per ragioni di sicurezza in occasione dell'importante manifestazione sportiva.Il divieto è valido ogni giorno, nelle ore della manifestazione: da oggi (giovedì) a sabato 25 maggio, dalle 10 alle 20, e domenica 26, dalle 9 alle 19. Per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, è vietato il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali.La somministrazione e la vendita per asporto su area pubblica di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta. E’ vietata anche l’introduzione di bottiglie di vetro e di lattine dentro e fuori gli impianti sportivi e nell’arenile circostante oggetto della manifestazione sportiva.