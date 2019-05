Condividi | Red 13:07 Domani sera, nella sede elettorale di Via Sebastiano Satta-angolo Via Mazzini, verrà illustrata la lista civica che fa parte della Coalizione di Centrodestra. Prevista la presenza del candidato sindaco Mario Conoci "Noi con Alghero" presentazione in sede



ALGHERO – Domani, venerdì 24 maggio, alle 19, nella sede elettorale di Via Sebastiano Satta-angolo Via Mazzini, verranno presentati i candidati consiglieri di Noi con Alghero, la lista civica che fa parte della Coalizione di Centrodestra sardista e civica, in lizza per le Elezioni amministrative di domenica 16 giugno. Alla presentazione, aperta a tutti, è prevista la presenza del candidato sindaco Mario Conoci.