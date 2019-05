Verso il voto: Csx al Chiostro

video 13:18 «Coalizione unita grazie all´Udc» «Tutta la coalizione deve essere grata ad Antonello Usai e all´Udc». Il candidato a sindaco del Centrodestra, Mario Conoci, ringrazia pubblicamente il leader dello Scudo Crociato. Poi le bordate su Mario Bruno dal suo ex vicesindaco. Sul Quotidiano di Alghero le immagini della presentazione dei candidati

video 16:44 «Ritorniamo insieme dopo 15 anni» Valdo Di Nolfo e Giusy Piccone, insieme a Maria Graziella Serra e numerosi compagni, riescono in quella che loro stessi non esitano a definire un'impresa storica: riunire sotto un unico simbolo e progetto le diverse (e numerose) anime della Sinistra che anche ad Alghero, negli ultimi decenni, ha sempre trovato divisioni e contese. Le loro parole sul Quotidiano di Alghero, in occasione della conferenza stampa di presentazione della Coalizione di Centrosinistra

video 9:35 Inno e applausi dai Fratelli d´Italia Alla presenza dei vertici locali e provinciali, la presentazione della lista dei Fratelli d´Italia che ad Alghero saluta l´accordo elettorale con "Azione Alghero" e sostiene la candidatura a sindaco di Mario Conoci. Le parole del decano, Adriano Grossi: «Tentiamo di riportare la città allo splendore che merita». Sul Quotidiano di Alghero immagini e interviste

video 10:00 Sartore, Daga, Cacciotto triplete per Bruno Provenienti da esperienze politiche differenti, gli ex consiglieri Pietro Sartore, Enrico Daga e Raimondo Cacciotto ancora in campo a sostegno della candidatura a sindaco di Mario Bruno in occasione delle imminenti elezioni del 16 giugno ad Alghero. Le loro parole alla presentazione della coalizione alla stampa. Impegno, serietà e competenza a disposizione della città

video 11:16 Beppe Sala, endorsement per Alghero Tra la città di Milano e la Riviera del Corallo si è sviluppata negli ultimi tempi un´intensa rete di rapporti con nuove prospettive e collaborazioni. Le parole del sindaco di Milano, Beppe Sala, che sostiene pubblicamente il sindaco Mario Bruno

video 12:10 A MayorAlghero l´impegno della Pulina «Le donne un valore aggiunto anche nella politica». Piera Monica Pulina dopo cinque anni di servizio racconta la sua esperienza e parla di un´esperienza gratificante e impegnativa: Ho sempre cercato di fare da tramite con i cittadini, senza indossare maglie di partito tento di ascoltare le esigenze della gente e avvicinarle al palazzo. Oggi sceglie la Lega e ritenta la scalata per via Columbano.

video 21/5/2019 «Uniti contro la vecchia politica» Prima uscita pubblica per il Centrosinistra ad Alghero, che ritrova unità e coesione dopo molti anni. Un lungo elenco di opere realizzate e problemi risolti: dalla differenziata al 68percento al decoro cittadino, fino ai grandi eventi internazionali di casa nella Riviera del corallo ed ai grandi passi avanti compiuti in favore della famiglia. Le parole di Mario Bruno e Mario Salis

13:07 "Noi con Alghero" presentazione in sede Domani sera, nella sede elettorale di Via Sebastiano Satta-angolo Via Mazzini, verrà illustrata la lista civica che fa parte della Coalizione di Centrodestra. Prevista la presenza del candidato sindaco Mario Conoci

21/5/2019 Elezioni: Tedde riabbraccia Conoci Chi pensava che Mario Conoci potesse ripresentarsi dai suoi ex compagni freddo o distante, guardingo o vendicativo dopo le tante vicissitudini che lo hanno visto negli ultimi anni bersaglio delle scelte politiche del partito, dovrà per il momento ricredersi. Intesa col candidato del Psd'Az

20/5/2019 M5s Alghero: la città abbraccia i candidati Sala gremita e tanti applausi in occasione della presentazione della lista che sostiene Roberto Ferrara candidato sindaco alle Elezioni amministrative di domenica 16 giugno, ospitata lunedì sera dalla sala conferenze di San Francesco

video 21/5/2019 MayorAlghero, Piras e la città del futuro «Bisogna occuparsi della propria città e delle associazioni del territorio. Alghero nei prossimi 15 anni deve riprogrammare e rivisitare le modalità di gestione del turismo e degli eventi». Parola di Emiliano Piras che parla della città del futuro, libera dalle auto ed a misura d´uomo.