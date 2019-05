video Condividi | S.O. 13:18 «Tutta la coalizione deve essere grata ad Antonello Usai e all´Udc». Il candidato a sindaco del Centrodestra, Mario Conoci, ringrazia pubblicamente il leader dello Scudo Crociato. Poi le bordate su Mario Bruno dal suo ex vicesindaco. Sul Quotidiano di Alghero le immagini della presentazione dei candidati «Coalizione unita grazie all´Udc»



ALGHERO - «Se ad Alghero il Centrodestra è riuscito a fare sintesi sul mio nome, è perchè nei momenti concitati e difficili c'è stato l'autorevole intervento di Antonello Usai». Arriva dalle parole dello stesso Mario Conoci (Psd'Az) un sentito ringraziamento all'esperto politico dell'Udc, che ha il merito di aver evitato spaccature e divisioni.



Il "vecchio leone" della politica algherese ruggisce ancora forte e lo fa contro il suo ex Sindaco, Mario Bruno, lui che per alcuni anni lo ha affiancato nel difficile ruolo di assessore all'Urbanistica, allo Sport con l'impegnativa delega di vicesindaco. Senza mai (o quasi) nominarlo, in occasione della presentazione della candidatura dell'Udc Antonello Usai, affiancato da Lelle Salvatore (anche lui assessore con Bruno) e da Mario Conoci, elenca una lunga serie di «incompiute».



«Volevamo soltanto che portasse a compimento le tante questioni ancora aperte e indicate nel programma che, invece, è stato totalmente disatteso» ha più volte sottolineato il leader algherese dello Scudo Crociato. In squadra anche Marisa Castellini, anche lei per diverso tempo alla guida dei Servizi Sociali con la giunta Bruno.