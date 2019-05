Condividi | Red 16:29 Quest’anno, la compagnia algherese propone un lavoro articolato in due momenti: una parte è dedicata al teatro russo di Anton Cechov e l’altra al drammaturgo americano Tenneesse Williams. Lo spettacolo andrà in scena sabato sera, al Teatro Civico Gavino Ballero Appuntamento con Performing company ad Alghero



ALGHERO – Quest’anno, la compagnia Performing company di Alghero propone un lavoro articolato in due momenti: una parte è dedicata al teatro russo di Anton Cechov e l’altra al drammaturgo americano Tenneesse Williams. Interamente girato a marzo, nei saloni storici di Villa Las Tronas, il film ha l’obiettivo di proporre una nuova lettura delle opere dei due drammaturghi servendosi della location storica particolarmente suggestiva dell’hotel.



La parte che riguarda il teatro di Cechov è fedele al testo teatrale nella sua struttura originale evidenziandone però gli aspetti ironici. Invece, la seconda parte è un vero e proprio lungometraggio della durata di circa 60', la cui sceneggiatura è liberamente tratta dal testo teatrale “Zoo di vetro”. In questa versione, gli artisti hanno preferito dare maggiore enfasi ai rapporti conflittuali all’interno delle dinamiche familiari sottolineata anche dal nuovo titolo “Anime di Vetro”. Nella versione che verrà proposta sabato, si cerca di analizzare quei meccanismi che spesso generano tensioni nell’ambito familiare, ma che talvolta suscitano ironia e sarcasmo da parte dello spettatore.



Gli attori della compagnia sono Roberto Bilardi, Martina Simula, Valentina Soggiu, Jacopo Riu, Monica Usai, Eleonora Chessa Carta e Giulio Alfonso. Le riprese esd il montaggio a cura di Giampaolo Buiaroni, suono e musiche originali di Luca Panciroli, Costumi di Monica Fiori, direttore di produzione Marco Piga e la regia è di Marco Sanna. Lo spettacolo, con il patrocinio del Comune e della Fondazione Alghero andrà in scena sabato 25 maggio, alle 20.30, al Teatro Civico “Gavino Ballero” di Alghero, con ingresso ad offerta libera e consapevole. Per prenotazioni, si può telefonare al numero 340/7808152 o 340/7183639.



Nella foto: un momento de L'orso Commenti ALGHERO – Quest’anno, la compagnia Performing company di Alghero propone un lavoro articolato in due momenti: una parte è dedicata al teatro russo di Anton Cechov e l’altra al drammaturgo americano Tenneesse Williams. Interamente girato a marzo, nei saloni storici di Villa Las Tronas, il film ha l’obiettivo di proporre una nuova lettura delle opere dei due drammaturghi servendosi della location storica particolarmente suggestiva dell’hotel.La parte che riguarda il teatro di Cechov è fedele al testo teatrale nella sua struttura originale evidenziandone però gli aspetti ironici. Invece, la seconda parte è un vero e proprio lungometraggio della durata di circa 60', la cui sceneggiatura è liberamente tratta dal testo teatrale “Zoo di vetro”. In questa versione, gli artisti hanno preferito dare maggiore enfasi ai rapporti conflittuali all’interno delle dinamiche familiari sottolineata anche dal nuovo titolo “Anime di Vetro”. Nella versione che verrà proposta sabato, si cerca di analizzare quei meccanismi che spesso generano tensioni nell’ambito familiare, ma che talvolta suscitano ironia e sarcasmo da parte dello spettatore.Gli attori della compagnia sono Roberto Bilardi, Martina Simula, Valentina Soggiu, Jacopo Riu, Monica Usai, Eleonora Chessa Carta e Giulio Alfonso. Le riprese esd il montaggio a cura di Giampaolo Buiaroni, suono e musiche originali di Luca Panciroli, Costumi di Monica Fiori, direttore di produzione Marco Piga e la regia è di Marco Sanna. Lo spettacolo, con il patrocinio del Comune e della Fondazione Alghero andrà in scena sabato 25 maggio, alle 20.30, al Teatro Civico “Gavino Ballero” di Alghero, con ingresso ad offerta libera e consapevole. Per prenotazioni, si può telefonare al numero 340/7808152 o 340/7183639.Nella foto: un momento de L'orso