Condividi | S.O. 15:16 Distretto di Alghero, conferimento dell’incarico per un medico pediatra di libera scelta per l´ambito Alghero-Olmedo. Domande entro il 5 giugno all´Azienda tutela della salute della Sardegna Pediatra ad Alghero: domande all´Ats



ALGHERO - L'Azienda tutela della salute della Sardegna ha individuato il Distretto di Alghero quale zona carente per la pediatria di libera scelta. Entro il 5 giugno i medici pediatri interessati al conferimento dell'incarico per l'ambito territoriale di Alghero e Olmedo possono presentare la domanda di partecipazione alla selezione. Le modalità con cui si svolgeranno le selezioni sono indicate all'interno dell'avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ats Sardegna. La conclusione dell'iter di individuazione del Distretto di Alghero quale zona carente per la pediatria di libera scelta mira a garantire alle famiglie residenti nel territorio una migliore offerta assistenziale rivolta ai piccoli pazienti.