Ritorna un caffè con Emiliano

ALGHERO - Dopo l'esperienza del 2014, riprendono martedì 28 maggio gli appuntamenti di “Un caffè con Emiliano”. Nella scorsa campagna elettorale, il candidato consigliere comunale Emiliano Piras aveva incontrato i cittadini in tutti i quartieri di Alghero, ricevuto suggerimenti ed approfondito le tematiche dello sviluppo del territorio, quelle ambientali, della mobilità e del turismo.



«Dopo cinque anni di lavoro all’interno del Consiglio comunale e come vicepresidente delle Commissioni Bilancio, lavori pubblici, turismo e commercio, Piras si ripresenta agli elettori creando la lista “Noi con Alghero” con un progetto cucito sulla città e per l’intera comunità». Gli incontri «saranno l’occasione per scoprire il progetto quartiere per quartiere, ricevere idee e vivere la quotidianità dei cittadini che lavorano, sperano e progettano il loro futuro nel nostro comune».



Le date dei caffè saranno rese note settimana per settimana. Quanti volessero ospitare "Un caffè con Emiliano" nella loro struttura possono inviare una e-mail all'indirizzo web cesareemilianopiras@yahoo.it o nella pagina Facebook.



