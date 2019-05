Condividi | Red 22:02 Sabato sera, su disposizione del questore Massimo Alberto Colucci, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio mirato alla prevenzione ed alla repressione dei pericoli conseguenti alla guida in stato di ebrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope Controlli sulle strade della movida nuorese



NUORO – Sabato sera, su disposizione del questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio mirato alla prevenzione ed alla repressione dei pericoli conseguenti alla guida in stato di ebrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tutte le attività degli agenti della Polizia Stradale e della Questura, sono state effettuate anche con la presenza del funzionario medico in forza all’Ufficio Sanitario della Questura.



Nel corso del servizio, protrattosi fino alla notte, sono state sottoposte a verifica ventotto persone e ventisei autoveicoli. Gli accertamenti effettuati hanno permesso di contestare a quattro persone la guida in stato di ebrezza alcolica e di procedere al contestuale ritiro della patente. Inoltre, nei confronti di tre di questi, avendo superato la soglia alcolica per la quale è prevista la sola sanzione amministrativa, è scattata la denuncia all'Autorità giudiziaria. Due i veicoli sottoposti a sequestro.