Elezioni: il Pd scende in campo

ALGHERO - Sabato 25 maggio, alle 12, nella sua sede di Via Mazzini 99, il Partito democratico di Alghero presenterà i ventiquattro candidati che parteciperanno alle Elezioni amministrative di domenica 16 giugno all'interno della Coalizione di Centrosinistra che sostiene il sindaco uscente Mario Bruno. Il Pd invita tutti «per conoscerli e parlare con loro faccia a faccia dei nostri programmi, delle nostre idee e delle nostre iniziative per Alghero. Vi aspettiamo insieme a tanti amici in un clima di rilassata convivialità, perché la politica deve saper comprendere momenti di libera, serena e creativa condivisione», concludono dalla sede Dem.



