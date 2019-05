Condividi | Red 14:13 Ieri mattina, a Cagliari, negli uffici dell’Assessorato regionale della Sanità, l’assessore Mario Nieddu ha incontrato una delegazione del personale sanitario dell’Ospedale Nostra Signora della Mercede Lanusei: Nieddu incontra la delegazione dell´ospedale



LANUSEI - Ieri mattina (giovedì), a Cagliari, negli uffici dell’Assessorato regionale della Sanità, l’assessore Mario Nieddu ha incontrato una delegazione del personale sanitario dell’Ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Al centro il problema della carenza di medici specialisti e le preoccupazioni del territorio sul futuro del riassetto della rete ospedaliera.



«La situazione di emergenza è innegabile – dichiara Nieddu – e non nasce oggi. La mia esperienza di medico arriva dal territorio e capisco bene lo stato d’animo dei cittadini e del personale sanitario, che da tempo fa grandissimi sacrifici per garantire i servizi. Non c’è nessuna intenzione di ridimensionare il presidio di Lanusei o di chiuderlo, così come non è nei nostri disegni attuare una riforma che crei squilibri sui territori».



Sulla questione del Reparto di Ortopedia dell’ospedale di Lanusei, l’assessore ha aggiunto: «Gli operatori sanitari sono bene al corrente delle attuali problematiche. Non abbiamo lasciato nulla di intentato e stiamo continuando a lavorare per trovare una soluzione. Nell’incontro, sono comunque emersi spunti che hanno permesso di individuare possibili percorsi per evitare, quantomeno, che la situazione si aggravi e per scongiurare che quanto accaduto per il Reparto di Ortopedia si ripeta». A margine dell’incontro, Mario Nieddu ha comunicato al consigliere regionale ogliastrino Salvatore Corrias, che nelle prossime settimane convocherà sindaci e operatori del territorio in conferenza socio sanitaria.



