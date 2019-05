Condividi | P.P. 13:16 Online il sito internet dedicato alla campagna elettorale di Mario Bruno, uscente da Porta Terra e ricandidato contro Mario Conoci e Roberto Ferrara. Il candidato pubblica anche la possibilità di elargire donazioni per la campagna elettorale Primo cittadino: sito e donazioni



ALGHERO - Entra nel vivo la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di Alghero e la scelta del nuovo sindaco della Riviera del corallo. Online il sito internet dedicato alla campagna elettorale di Mario Bruno, uscente da Porta Terra e ricandidato contro Mario Conoci e Roberto Ferrara.



"Il Primo cittadino sei Tu" è molto di più di uno slogan. «È il pilastro su cui ho costruito il mio percorso politico, amministrando nel solo interesse della comunità algherese, per migliorare la città, consolidare i risultati fino ad oggi ottenuti e creando nuove opportunità di sviluppo. Per fare questo è necessario ascoltare le reali esigenze dei cittadini, accogliere le proposte e le attese, proporre soluzioni concrete».



Sul sito è possibile consultare le schede del programma elettorale, contribuire e sostenere la ricandidatura del Primo cittadino con piccole donazioni liberali utilizzando l'IBAN IT54A0101584890000070700974 o l'apposito format. «Tutte le spesa della campagna elettorale saranno improntate alla massima trasparenza e il rendiconto definitivo, oltre a essere inviato al Presidente del Consiglio Comunale ed al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, sarà reso pubblico per la libera consultazione da parte dei cittadini». Commenti ALGHERO - Entra nel vivo la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di Alghero e la scelta del nuovo sindaco della Riviera del corallo. Online il sito internet dedicato alla campagna elettorale di Mario Bruno, uscente da Porta Terra e ricandidato contro Mario Conoci e Roberto Ferrara." è molto di più di uno slogan. «È il pilastro su cui ho costruito il mio percorso politico, amministrando nel solo interesse della comunità algherese, per migliorare la città, consolidare i risultati fino ad oggi ottenuti e creando nuove opportunità di sviluppo. Per fare questo è necessario ascoltare le reali esigenze dei cittadini, accogliere le proposte e le attese, proporre soluzioni concrete».Sul sito è possibile consultare le schede del programma elettorale, contribuire e sostenere la ricandidatura del Primo cittadino con piccole donazioni liberali utilizzando l'IBANo l'apposito format. «Tutte le spesa della campagna elettorale saranno improntate alla massima trasparenza e il rendiconto definitivo, oltre a essere inviato al Presidente del Consiglio Comunale ed al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, sarà reso pubblico per la libera consultazione da parte dei cittadini».