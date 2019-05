Condividi | Red 19:03 Domani mattina, il Caffè Costantino ospiterà la conferenza stampa di presentazione della candidatura a sindaco di Mario Conoci e della Coalizione di Centrodestra, sardista, autonomista e civica per le Elezioni amministrative di domenica 16 giugno Elezioni: il Centrodestra in Piazza Civica



ALGHERO – Si terrà domani, sabato 25 maggio, alle 10.30, al Caffè Costantino, in Piazza Civica, la conferenza stampa di presentazione della candidatura a sindaco di Alghero di Mario Conoci e della Coalizione di Centrodestra, sardista, autonomista e civica per le Elezioni amministrative di domenica 16 giugno.