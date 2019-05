Condividi | M.P. 18:28 L´obiettivo della manifestazione è risvegliare l´interesse di tutta la popolazione e stimolare la scoperta di questo gioiello turritano. Almeno trenta sportivi, a bordo di canoe e kayak Discesa ecologica: in canoa per la tutela del Riu Mannu



PORTO TORRES - L'obiettivo della manifestazione è risvegliare l'interesse di tutta la popolazione e stimolare la scoperta di questo gioiello turritano. Almeno trenta sportivi, a bordo di canoe e kayak, percorreranno il corso d'acqua per due chilometri e mezzo, documentando con fotografie e video il percorso, le sue criticità e anche le sue bellezze naturalistiche. La discesa ecologica del rio Mannu si è tenuta per la prima volta nel 1997 ed è stata un appuntamento fisso sino all'anno duemila.



Un lungo iter preparatorio ha accompagnato questa quinta edizione, arrivata quindi a diciotto anni di distanza dall'ultima, e sarà possibile grazie all'impegno del Lions club di Porto Torres, che organizza l'evento, e dei canoisti amici e volontari che hanno eseguito diversi sopralluoghi e coordineranno le attività in acqua. L'iniziativa è stata presentata stamani dal sindaco Sean Wheeler, dall'assessore allo Sport Mara Rassu, dal presidente del Lions club di Porto Torres Vincenzo Carcangiu, insieme Salvatore Bazzoni sempre del Lions club, e da Luciano Meloni, coordinatore del gruppo di canoisti.



«Il rio Mannu è stato a lungo al centro della vita quotidiana di Porto Torres – ha raccontato l'assessore allo Sport Mara Rassu – ho ancora impressi nella memoria i racconti di mia nonna che si recava al fiume. Questa è una location che è stata fonte di vita e ha una valenza anche affettiva. Per tutti i turritani sarà una rimpatriata». «Ci siamo sempre occupati di mettere in luce quanto c’è di bello nel nostro territorio e di risvegliare le coscienze – ha detto Vincenzo Carcangiu, attuale presidente del Lions club di Porto Torres – vogliamo far capire ai cittadini e agli enti che questo fiume deve tornare al centro dell'attenzione. Oggi parliamo di ambiente, e se l'ambiente non viene custodito e curato può arrecare problemi».



