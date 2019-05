Arzana: ritrovata Kawasaki rubata

22/5/2019 Ordine pubblico: locale chiuso a Nuoro Il provvedimento, che durerà cinque giorni, è stato adottato dalla Questura in quanto, in più circostanze, è stata accertata nel locale la presenza di persone pericolose, gravate da precedenti di polizia, nonché il verificarsi di fatti reato avvenuti all’interno e all’esterno del circolo. Inoltre, in più occasioni, si è reso necessario l’intervento della Polizia per segnalazioni di schiamazzi notturni imputabili agli avventori del locale, musica alta e disturbi alla quiete pubblica