Buona prova contro la Red Jack per la compagine algherese impegnata nel girone D del campionato nazionale di serie B. Nel softball, la Essenne perde di misura a Cagliari Doppia vittoria della Catalana contro Grosseto



ALGHERO - Nella doppia sfida, tutt’altro che semplice, contro la Red Jack Grosseto, la Catalana Alghero ha blindato momentaneamente il secondo posto in classifica nel Girone D del campionato nazionale di serie B di baseball vincendo entrambe le partite sul campo di Via Emilia. Lo scorso fine settimana, la squadra biancoblu, penalizzata dall’indisponibilità del ricevitore Josè Luis Gomez, ha dominato per sette inning la prima gara del sabato pomeriggio, grazie alla sicura prestazione di Yovany D’Amico sul monte (6strike out e solo 2punti concessi) e di tutta la difesa, che ha commesso un solo errore.



Sul punteggio di 9-2, i giochi sembravano fatti, ma nell’ultimo inning, dopo il rilievo Langella che ha chiuso a zero punti l’ottava frazione, un calo del giovane lanciatore algherese ha determinato il recupero dei toscani. Contini, chiamato a chiudere la partita dopo Langella, non è riuscito nell’intento e gli avversari si sono portati fino al 9-8. Solo l’ingresso di Leonardo D’Amico, tenuto a riposo per Gara2, ha scongiurato il peggio, congelando il punteggio e portando a casa la vittoria. Bene il catcher Emanuel Caddeo, chiamato a gestire il gioco dietro casa base, complice anche l’assenza di Juan Carlos Schoch. In attacco, sono state quattordici le battute valide, con 3hit a testa per Contini, Bonaiuto (autore di un triplo) e Cugia, che ha messo a referto un doppio.



La seconda partita, disputata domenica mattina, ha avuto uno sviluppo totalmente differente. A dominare sono stati i rispettivi lanciatori: Leonardo D’Amico per gli algheresi (9inning e 9strike out); Ion Doba (7inning e 6strike-out) e Gabriele Brzezinski (2inning e 2 trike out) per la Red Jack. La Catalana è rimasta a secco per sette inning, mentre i grossetani hanno segnato 2punti nel quinto. Sembrava una partita persa, ma all’ottava ripresa una battuta da tre basi di Anthony Bonaiuto ha generato il punto che faceva accorciare le distanze. L’ultimo attacco al nono inning, aperto con una base su ball di Cugia, un singolo di Meloni (schierato nel ruolo di catcher per l’intera partita), un errore della seconda base avversaria sulla battuta di Contini che portava al pareggio e la valida decisiva di Mirko Zidda che faceva segnare il punto a Meloni, ha decretato la vittoria per 3-2 degli algheresi. Nell’ultima giornata di andata, la squadra di Carlos Montoto affronterà questo fine settimana il Livorno, quinta in classifica a pari punti con la Cali Roma, e reduce dal “riposo” forzato delle ultime partite a causa della pioggia. Oggi (sabato), l’inizio di Gara1 è fissato per le 15.30, mentre domani, domenica 26 maggio, il playball sarà alle 10.30.



La Catalana Essenne softball Alghero è ritornata dalla lunga trasferta cagliaritana con l’amaro in bocca a causa della sconfitta di misura contro la capolista. Le atlete biancoblu, guidate dal “pozzetto tecnico” composto dal manager Gianluca Sotgiu e dei coach Drago, Correddu e Foddai hanno segnato quattro punti nella prima ripresa, a fronte dei tre delle padrone di casa, restando all’asciutto per i successivi quattro inning e facendosi rimontare fino al 7-4. I 5punti siglati tra il sesto ed il settimo inning non sono bastati per arginare il divario con il Cagliari, ma sicuramente la squadra è risultata essere in crescita, sia in difesa, sia in attacco. Domani, la Essenne giocherà ad Alghero, alle 16.30, contro le Pink Ladies della Yellow Team Sassari.



