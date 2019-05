Condividi | Red 15:22 Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di allerta codice giallo per rischio idraulico ed idrogeoligico sui bacini Campidano, Iglesiente, Flumendosa-Flumineddu e Gallura, dalle 18 di oggi alle 23.59 di domani Rischio idrogeologico: codice giallo nell´Isola



CAGLIARI – Oggi (sabato), il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di allerta codice giallo per rischio idraulico ed idrogeoligico (criticità ordinaria) sui bacini Campidano, Iglesiente, Flumendosa-Flumineddu e Gallura, dalle 18 di oggi alle 23.59 di domani, domenica 26 maggio. Questo, sulla base delle avverse condizioni meteorologiche previste da oggi fino alle 18 di lunedì 27.



Sono previste piogge sparse o diffuse, che interesseranno soprattutto il settore meridionale ed orientale dell'Isola. Le precipitazioni più significative sono attese nel corso della giornata di domani quando,sulla Sardegna orientale, potranno raggiungersi cumulati localmente elevati nelle ventiquattro ore.