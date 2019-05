Operazione unità: bandiere in Piazza

video 24/5/2019 MayorAlghero per Pasqualina Bardino Il sindaco sarebbe dovuto essere donna. Medico da oltre 25 anni, impegnata nel sociale e in politica da tempo. Pasqualina Bardino parla chiaro: c´è troppa disaffezione dei giovani, legata soprattutto all´inconsapevolezza. «Dobbiamo cercare di fargli capire che soltanto con il loro interessamento ci saranno vere soluzioni per le nuove generazioni». Progetti, idee e percorsi per l´Alghero del futuro nelle sue parole.