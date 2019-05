Condividi | Red 21:12 Un altro riconoscimento internazionale per l’azienda algherese, che ha ottenuto la medaglia d’argento nel concorso “Evo International olive oil contest 2019”, con il suo olio fruttato Las Tanas Premio per l´Antica compagnia olearia sarda



ALGHERO - Un altro riconoscimento internazionale per l’Antica compagnia olearia sarda, che ha ottenuto la medaglia d’argento nel concorso “Evo International olive oil contest 2019”, con il suo olio fruttato Las Tanas. Il concorso Evo Iooc promuove e valorizza il settore dell’olio extravergine di oliva di altissima qualità, consentendo l’acceso al concorso solo a produttori in grado di garantire la tracciabilità e la provenienza dei prodotti presentati.



«Siamo felicissimi, i vari premi che il nostro territorio sta portando a casa sono la conferma del valore dei nostri oliveti e della professionalità che contraddistingue il territorio: l'extravergine Las Tanas sta dimostrando al mondo quanto sia buono l'olio di Alghero, e questo ci riempie di orgoglio», commenta Antonio Gavino Fois, da decenni a capo dell'azienda algherese nata alla fine del 1800.